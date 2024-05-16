《波拉西亞戰記》事前預約、預先創角活動開跑！完成即領超優道具

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《波拉西亞戰記》事前預約及預先創角活動今（16）日正式開跑！玩家於5月16日至6月10日透過手機號碼完成事前預約，即可於遊戲上市時獲得「與龍共舞」造型及「甲辰龍鎧奧魯格」坐騎各一，還可解鎖加碼活動「金塊奪寶」，活動期間玩家每日可進行一輪金塊偷取，若偷取成功將能持續偷取，直至失敗為止都能持續偷取累積獲得金塊。活動結束後會按照玩家獲得之金塊總量級距，派發相應的遊戲金幣序號！
5月16日至6月6日玩家可至指定活動網站搶先選擇伺服器並創立角色，完成角色創立則每24小時可進行一次「稱號」召喚，系統將隨機給予1組「稱號」，最多可同時持有3個「稱號」。「稱號」將以藍、紅、紫、金等級區分，只要蒐集到指定顏色之「稱號」，就可加碼獲得額外虛寶獎勵！獎勵說明如下：
📍持有3個稱號：一般造型召喚券* 5張
📍持有3個藍色稱號：一般追隨者契約書* 5張
📍持有3個紅色稱號：一般坐騎召喚券* 5張
📍持有紫色紅藍各 1個稱號：強化卷軸選擇箱* 5個
📍持有任一顏色的波拉文字稱號：一般造型召喚券*5張、一般坐騎召喚券* 5張
《波拉西亞戰記》「英雄前哨戰」刪檔菁英測試正式啟動！第一手搶先體驗遊戲特色！
《波拉西亞戰記》「英雄前哨戰」刪檔菁英測試於今（16）日12:00至5月19日22:00正式開啟為期四天的封測體驗活動！玩家可搶先體驗遊戲豐富的世界觀劇情、特殊的遊戲機制、角色成長任務以及使用首創的「支援系統」，還可以挑戰高級領地首領。在體驗結束前擊殺指定首領，還會獲得加碼好禮「強化卷軸箱」*20個以及「稀有紀錄箱」*10個喔！想要第一時間遨遊《波拉西亞戰記》壯闊世界的玩家一定要把握這黃金四天的活動時間喔！官方也將於5月19日於官網開放問卷填寫，完成刪檔菁英測試體驗並填寫問卷，就能在遊戲上市後獲得「一般造型召喚券」*5張以及「一般坐騎召喚券」*5張等專屬獎勵喔！
配合刪檔菁英封測活動，官方也邀請到豪華陣容的20位知名實況主在5月16日及17日線上接力陪玩家一同開戰！直播陣容及時間如下，敬請玩家鎖定各實況主社群直播平台獲取直播資訊！
📍5月16日 15:00：Ding Ding、令狐沖爺爺、小屁、加醬伯、Ghost鬼、NL、米餅
📍5月16日 17:00：棺月
📍5月16日 21:00：文老爹、施文彬
📍5月16日 21:30：小許
📍5月16日 22:00：激情老王、羅傑、阿昌
📍5月17日 14:00：金旋風
📍5月17日 19:00：前田慶次
📍5月17日 20:00：平民百姓、黑綸
📍5月17日 21:30：編董不雷
📍5月17日 22:30：黃馨蒂
「人性無極限 遊戲人格測驗」活動持續進行中！參加拿豪華電競周邊！
《波拉西亞戰記》Facebook 官方粉絲團「人性無極限 遊戲人格測驗」活動仍在熱烈進行中！只要回答10道情境選擇題，即可獲得專屬遊戲人格分析，完成指定條件就有機會抽中超豪華的ROG電競周邊喔！敬請玩家至粉絲團指定活動貼文留言，或直接點擊活動連結進行測驗。
📍活動時間：即日起至6月2日
📍活動方式：至《波拉西亞戰記》Facebook 官方粉絲團參與「人性無極限 遊戲人格測驗」活動，公開分享測驗結果至Facebook、Instagram等個人社群平台並回傳截圖，即可獲得抽獎機會，超豪華的ROG電競周邊等你來拿。詳細活動內容請參考官方粉絲團公告。
📍活動獎項：ROG Strix XG27ACS 電競螢幕、ROG Azoth 75%無線電競機械鍵盤、ROG Cetra True Wireless 無線藍牙耳機、ROG Delta S Wireless 無線電競耳機、ROG Keris II Ace 超輕量電競滑鼠。