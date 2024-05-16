變裝皇后妮妃雅成瀕危「黃蓮花」！農業部科普：台灣原生種萍蓬草
「魯保羅變裝皇后秀冠軍得主」妮妃雅（Nymphia Wind）昨（15）日赴總統府，與總統蔡英文會面，而他的亮麗服裝，也成為各界關注焦點，妮妃雅提到，這件衣服的靈感來自黃蓮花「它是一種小黃花，像蓮花一樣，出淤泥而不染，需要非常多的泥巴才能長得漂亮」，農業部隨後也在臉書上，為民眾科普黃蓮花，其正式名稱為萍蓬草（𝘕𝘶𝘱𝘩𝘢𝘳 𝘱𝘶𝘮𝘪𝘭𝘢）。
記者林莞茜／綜合報導
農業部指出，萍蓬草有許多的近親散居各處，歐洲與亞洲溫帶至亞熱帶地區都有萍蓬草的蹤跡，而台灣的萍蓬草，被認為是台灣水生植物的代表之一，不僅是此物種分布的南端，更和其他地區的族群有基因上的差異存在，鮮豔的紅色花心更是台灣族群的正字標記，甚至有學者主張台灣產的萍蓬草為台灣特有種-台灣萍蓬草（𝘕. 𝘴𝘩𝘪𝘮𝘢𝘥𝘢𝘪）。因此，台灣野外原生族群相當需要善加保存。
農業部提到，從前在桃園、新竹的埤塘長有許多台灣萍蓬草，然而隨著水庫興建、農田休耕等土地利用變遷後，埤塘因為陸化或被填平而逐漸稀少，萍蓬草的野生棲地急速減少，盼民眾未來闢建沼澤或水塘時，除了荷花、睡蓮之外，可以多多栽植原生種的台灣萍蓬草，讓原生的萍蓬草在水中屹立滿滿是！