彭于晏坎城影展沒鏡頭！自拍死亡角度自得其樂 中國網紅喧賓奪主
2024坎城影展14日在法國坎城節慶宮隆重登場，開幕儀式上有不少影視巨星受邀出席，鞏俐、彭于晏、佟麗婭及熊黛林等華人演員也受邀出席。眼尖的影迷發現，整場直播中，這些巨星都沒有畫面，反而是不少中國網紅在紅毯上喧賓奪主，爭取曝光。對此，彭于晏似乎不受影響，還在社群平台上曬出「死亡角度」自拍照，讓不少粉絲直呼：「彭于晏又調皮了！」
記者張一笙／綜合報導
彭于晏今年以主演的電影《狗陣》入圍法國第77屆坎城影展，紅毯上的彭于晏一身帥氣深藍燕尾服登場，白色棉質襯衫搭配深藍絲質蝴蝶結，處處透露著優雅高貴的氣息，彭于晏也梳起高高的西裝頭，露出他稜角分明的臉龐，十分帥氣。
不過攝影師們似乎都不太買單，有不少粉絲發現彭于晏在官方直播上都沒有畫面。反倒是沒有作品，以獎項提名人受邀的中國網紅萬千惠，獲得超過1分鐘的直播畫面。據了解，萬千惠是中國名音樂人三寶的妻子，2人年紀相差25歲。
另一名中美混血網紅李美越（Miles Moretti）身穿東北大紅花唐裝，手持「東北大花」、「征服世界」的摺扇，賴在紅毯上遭工作人員多次驅離，因而獲得直播上鏡機會。據悉，李美越大學畢業後前往中國定居，2021年被爆出婚內出軌，離婚後時常在社群平台上曬出自己身穿浮誇大紅花裝扮，並打著口號要讓「東北大花征服世界」。
彭于晏雖然在坎城影展官方直播中沒有畫面，但他在社群平台上倒是與其他藝人玩得很開心，只見彭于晏分享同為《狗陣》演員佟麗婭與劇組在紅毯的合影，並抗議表示：「為什麽紅毯合影不帶我！」佟麗婭也隨即將彭于晏P上紅毯，再度曬出新版「紅毯合影照」，笑翻不少粉絲。彭于晏還加碼以「死亡角度」由下往上自拍，讓不少粉絲驚嘆彭于晏即便用死亡角度，還是很帥，完全看不出來他已經42歲。
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