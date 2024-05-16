520此生龍愛你！屏縣幸福週結婚登記送好禮

5月20日被視為美好的結婚日，為配合這個特殊的日子，屏縣府民政處今年以「屏東520此生龍愛你」為主題，於即日起至5月20日在全縣各戶政事務所舉辦「520幸福週結婚登記送禮」活動。縣長周春米今（16）日前往潮州戶政事務所，見證了兩對新人專屬幸福時刻，現場溫馨感人。
記者莊全成／屏東報導
民政處表示，今年是龍年，520又適逢宜嫁娶的好日子，因此預計將有更多新人前來登記結婚。去年112年僅開放前三天登記，就有95對新人完成結婚登記，今年為了迎合更多需求，特別提前於5月14日至5月20日展開登記，預計參與人數將破200對。因此今年各戶政所不僅布置了浪漫的結婚拍攝區，還精心挑選了結婚登記祝賀禮及相關婚育資訊。
周春米表示，520「我愛你」是個美好的日子，今年縣府民政處結合各地戶政辦理520登記，推出多項加碼禮遇，並將幸福時刻延長至5月20日。每個戶政事務所都將準備相應好禮，如實用行李箱、香氛香皂禮盒等，力求細節完美，鼓勵更多新人步入婚姻殿堂，共同建立幸福家庭。
同時，屏東縣府也推出補助措施，新生兒可獲得兩萬元生育津貼，各鄉鎮更提供額外生育補助，也配合行政院「0到6歲國家一起養」政策，推出多項育兒福利，力求打造屏東成為安居樂業、幸福美好的城市。