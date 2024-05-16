陳漢典認了「電視教父」是親爹！父子合體《加菲貓》落下男兒淚
由網銀國際影視發行，全新動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，電影中文版找來「電視教父」王偉忠、陳漢典聯手獻聲，分別配音加菲貓父子。加菲貓父親「維克」為全新角色，在電影中展開新篇章的劇情內容；王偉忠、陳漢典認識超過20年情同父子，知道彼此要為《加菲貓：農場大冒險》配音，便一口答應邀約，陳漢典甚至被電影感動到落淚。
記者黃雅琪／綜合報導
獻聲配音加菲貓的陳漢典，不僅要挑戰配音、連外型也有幾分神似，尤其是生無可戀的眼神，簡直如出一轍。當時得知能跟王偉忠一起配音加菲貓父子，陳漢典表示太開心了：「偉忠哥當我爸爸太適合了，因為他真的是我在演藝圈的生父兼養父，並開玩笑地說在演藝圈這麼久，其實就是靠偉忠哥，我就是靠爸一族。」
原先狗派的陳漢典，因配音加菲貓，看到加菲貓可愛的萌樣與個性默默被收服，而在觀看電影《加菲貓：農場大冒險》時，加菲貓的父子情也令他感動，默默落下了男兒淚。
王偉忠此次配音加菲貓父親維克，其實與加菲貓有段不解之緣，來自於30多年前，當時還是女朋友(現為王偉忠老婆)的林慧晶，因工作的關係將許多加菲貓商品送給他，讓他對於加菲貓有特殊的情感，這段過往也讓他在配音過程中更有共鳴。在配音過程中，配音導演大讚王偉忠，在短短不到2天的時間完成了此次配音，可說是配音功力深厚、薑還是老的辣。《加菲貓：農場大冒險》6月7日中英文版全台上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道