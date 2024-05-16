永康區污水下水道系統啟動　黃偉哲續推動污水下水道建設

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這次兩案工程皆於113年3月29日開工，各標工期為540工作天，預計民國115年6月完成後，共可接管6,796戶，可提昇永康系統用戶接管普及率7.53%，全市用戶接管普及率0.93%，以開創優質生活環境。偉哲特別感謝國土管理署持續挹注建設經費，中央與地方攜手前進，讓台南市朝向現代化城市邁進，提升市民的生活環境品質。
黃偉哲表示，從他當市長第一年，台南的接管率是六都第六名，現在已經是第四名，為推動永康污水下水道系統建設計畫，經積極向國土管理署爭取經費已投入50.4億元，已佈設管線長度約68公里，並接管約2.4萬戶。特別是永康接管率可以突破8成，可以提前達標。
黃偉哲指出，污水下水道建設為一項看不到的辛苦且重要建設，也是一個城市進步的指標，不僅改善周遭環境亦提升市民居住環境品質、減少臭味以及蚊蟲孳生等問題，有人說台南400年你要留甚麼東西給我們的後代，就是要看一個城市走過得足跡與成績，未來台南會持續推動污水下水道建設，並落實水資源永續再利用，讓市民擁有良好的生活環境品質。
市府水利局說，目前永康地區第二期實施計畫全面啟動，由「PA分區管線及用戶接管工程第一標」及「PB分區管線及用戶接管工程第一標」接續開工，經費總額合計達6.9億元，可接管6,796戶配合後續各期用戶接管工程，計畫區內產生之污水將收集納入水資源回收中心處理，可改善鹽水溪及二仁溪上游支流三爺溪排水(大灣排水)河川水體水質，有效減少污水直接排放至河川，以確保市民擁有更健康舒適的生活。