85萬股東看過來！開發金紀念品「野餐墊」亮相　領取攻略一次看

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今年開發金股東紀念品則送「經典野餐墊」，實品也正式亮相，上面有大大的開發金LOGO，走簡約實用風，並有防水功能，一般市售野餐墊價位約在350元至800元不等。不過，看到實品，有網友開玩笑評價「是野餐墊也是保溫袋？」、「好像可以放車裡玻璃防曬」。
開發金股東會通知單也公告紀念品4種領取方式，持有普通股未滿1000股的股東，除以視訊出席、電子投票方式，行使表決權或股東親自出席股東會者可領取之外，不發放紀念品。
至於領取時間，開發金表示，5月15日至6月7日開放洽徵求人領取，記得持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理，限徵求普通股1000股以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求。
5月20日至5月29日開放受託代理人領取，記得持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後，洽各股務代理機構受託代理地點辦理，持普通股未滿1000股的股東不發紀念品。
7月1日至7月3日開放視訊出席、電子投票股東領取，開發金表示，股東會當日以視訊出席及5月15日至6月11日完成電子投票作業的股東且未重複填具委託書，委託他人出席的股東，記得攜帶通知書、身分證明文件、印的電子投票「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可），洽凱基證券股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓或5樓）領取念紀品，未於徵求期間、受託代理期間交付委託書的股東或持有普通股未達1000股的股東，可使用電子投票方式行使表決權。
至於6月14日要親自出席股東會的股東，紀念品發放至上午10點半或會議結束為止，紀念品不郵寄，也不會補發。至於這次股東會乙重特別股股東無表決權，也不發紀念品。