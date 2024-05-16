來辯論啊！不滿拜登川普擋他 美國大選「第三人」想參戰：我會贏
美國總統大選倒數不到半年，民主黨美國總統拜登和共和黨籍前美國總統川普於15日表示，兩人已接受美國有線電視新聞網(CNN)和美國廣播公司新聞網(ABC News)的辯論邀請，將先後在6月27日和9月10日進行總統辯論。不過，這項消息引來獨立參選的第三人小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr)不滿，認為兩人聯手將他阻擋於辯論之外，因為擔心他會贏。
國際中心顏得智／綜合報導
小甘迺迪在社群平台X上表示，川普總統和拜登總統正串通，讓美國陷入一場對決70%民眾沒興趣的對決。小甘迺迪直指，兩人試圖將他排除在辯論之外，「因為他們擔心我會贏」。
小甘迺迪表示，有43%的美國人認為自己是獨立人士，若美國人想擺脫兩黨體制束縛，現在「是時候了」，這是大家的記憶中最不歡迎的兩位候選人，兩人透過將他排除在辯論舞台之外，避免討論過去八年以來的失敗經驗，包含經濟赤字、戰爭、通貨膨脹。
事實上，根據CNN的標準，小甘迺迪並沒有資格參加。小甘迺迪競選團隊發言人斯皮爾(Stefanie Spear)告訴NBC，如果小甘迺迪符合條件，他將會接受CNN邀請，與拜登和川普進行辯論。
然而，小甘迺迪的要求可能事與願違，拜登團隊在接受辯論邀請後，隨即提出附加條件，要求一對一辯論，不接受第三方候選人，且辯論現場不能有觀眾，且發言時間結束，候選人麥克風必須立刻靜音，拜登團隊大酸，不希望川普打斷發言。