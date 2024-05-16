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報稅小白快看！AI助理「報稅阿喵」幫解惑　網友激推：貓語太療癒

▲近期爆紅的報稅阿喵，吸引廣大網友群起詢問報稅問題。（圖／mewtalk.ai）
▲近期爆紅的報稅阿喵，吸引廣大網友群起詢問報稅問題。（圖／mewtalk.ai）

記者林莞茜／綜合報導

每年五月是報稅季，但不少民眾仍對報稅規則與流程霧煞煞，也不斷在網路找尋相關資料，近日就有網友大推一款AI報稅助理「報稅阿喵」，精準且淺顯易懂的回覆快速解惑，並以親切有趣的口吻，為首報族詳盡回覆2024年新的報稅規定，讓網友直呼「終於可以不用一直找節稅資料了」、「報稅怎麼那麼療癒?」、「怎麼辦? 一直想問他問題耶」，讓今年報稅季掀起一波喵喵潮流。

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▲阿喵以親切有趣的口吻，為首報族詳盡回覆2024年新的報稅規定（圖／mewtalk.ai＿
▲阿喵以親切有趣的口吻，為首報族詳盡回覆2024年新的報稅規定（圖／mewtalk.ai）
根據了解，這款別出心裁的AI報稅助理「報稅阿喵」，專攻綜合所得稅相關諮詢，透過生成式AI與自主研發S-RAG技術打造的學習模型，大幅提升理解、對話與風險控管能力，以擬人對答讓回覆報稅服務更有溫度。從報稅常見問題如申報方式、稅額計算，到個人化節稅問題以及信用卡分期方案推薦「報稅阿喵」都能快速解惑。

▲報稅阿喵為新婚族分享三種計稅方式，同步祝福財源廣進。（圖／mewtalk.ai）
▲報稅阿喵為新婚族分享三種計稅方式，同步祝福財源廣進。（圖／mewtalk.ai）
針對近期mobile01、Dcard論壇裡，最常被問到的首報族、新婚族與自由業工作者三大族群報稅議題，包括「有哪些報稅管道?」、「今年剛結婚，怎麼報稅最划算?」以及「自由業者如何節稅?」等，報稅阿喵」這款AI報稅助理，除了提供精準的對答內容，解決台灣民眾在報稅上的痛點，訊息設計上也相當有趣，並帶有令人會心一笑的貓咪口吻，讓處理報稅與節稅問題過程感受到不一樣的體驗，多項特色深受網友喜愛，大讚是報稅阿喵「會說人話的報稅專家」。

▲報稅阿喵以可愛喵語，針對自由業者解析節稅問題。（圖／mewtalk.ai）
▲報稅阿喵以可愛喵語，針對自由業者解析節稅問題。（圖／mewtalk.ai）

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