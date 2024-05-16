周潤發跑步照驚見「大腿腫2包」！眾喊別跑了 醫：不痛就可繼續
即將滿69歲的「發哥」周潤發，平常熱愛跑步，對於跑步巧遇影迷合照更是來者不拒，「捕捉野生發哥」成為周潤發和粉絲間有趣互動。不料，近日有網友拍到周潤發跑步時，左大腿竟出現「2顆腫塊」，引發網友討論。禾馨醫療血管外科袁于婷醫師認為，單從照片來看，腫塊是在衣物下方，可能的原因非常多，會建議透過醫師實際診斷才能知道答案，另外，如果跑起來沒有不舒服，其實不需因為腫塊暫停跑步這項好運動。
記者周淑萍/綜合報導
近期有網友拍到戴著墨鏡專心跑步的周潤發，整個人體態維持得非常好，一點也不像是即將滿69歲的人，但照片中周潤發的左大腿上，竟然出現2顆如乒乓球大小的腫塊，引發網友議論，有人懷疑是因為「靜脈曲張」造成，且認為周潤發這樣的狀態不應該再跑步了。
《NOWnews》實際請教馨醫療血管外科袁于婷醫師，醫師認為沒有視診、觸診單憑照片很難判斷造成的原因。像如果是血管瘤，站起來的時候會凸出來，躺下來或抬腿就會消下去，也可能是脂肪瘤、動靜脈畸形、皮下組織囊腫、肌肉腫塊等等。
此外，像是圓形的腫塊，還需要判斷軟硬度，邊緣有沒有規則，是否有出血以及皮膚的顏色等諸多面向。袁于婷醫師建議，如果真的是身上長出來的東西，其實只需找外科醫師看一下就會有答案，經由視診、觸診再加上超音波來診斷。至於還能不能跑步？醫師認為跑步是一個很棒的運動，即便是靜脈曲張、脂肪瘤，和跑步的關聯性不大，只要跑步的當下，沒有不舒服的感覺，還是可以繼續跑步。