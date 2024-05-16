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高中完全免試入學今日放榜　共8030人錄取、總錄取率91.83%

▲高中完全免試入學今日放榜，共錄取8030人、錄取率91.83%。（資料圖／NOWnews攝影中心）
▲高中完全免試入學今日放榜，共錄取8030人、錄取率91.83%。（資料圖／NOWnews攝影中心）

記者魏妤庭／台北報導

113年高中職完全免試入學今（16）日放榜，今（2024）年共有132所公私立學校參加，8744名學生報名，共錄取8030人，總錄取率達到91.83%。教育部提醒，錄取學生在報到前可透過學校網站招生宣導專區查詢，6/17依照簡章規定時間完成報到手續，確保個人權益。

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113學年度辦理學習區完全免試入學高級中等學校，入學方式包含單一學校單一科別志願、單一學校多群多科志願。單點型學校有63校，區域型則包含基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、台南四區、高市六區、屏東區、台東區、花蓮區、連江區、澎湖區等11區、69校，合計有132所公私立學校參與。

教育部表示，今年報名學生統計有8744人、錄取人數8030人，總錄取率達到91.83%，而高中完免結果公告，將在國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中、國立基隆商工、國立大湖農工、國立埔里高工、國立暨南國際大學附中、國立水里商工、國立東石高中、國立新營高工、國立後壁高中、國立佳冬高農及國立馬公高中等11校，辦理撕榜作業公告錄取結果。

同時，教育部提醒，學生報到前可以利用學校網站招生宣導專區查詢，並在6/17依照簡章規定時間，完成報到相關手續，以確保個人權益。

教育部表示，為實現12年國教「全面免試，就近入學」目標，113學年度擴大辦理高級中等學校學習區完全免試入學，以106年到112學年度辦理學校的基礎下，邀請多所私立學校以單點方式辦理完全免試入學，並將視113學年度各單點、區域學校辦理情況，逐步擴大到辦理學習區完全免試入學，穩健政策目標。

教育部表示，若入學管道登記報名人數，未達到招生人數時，採全部錄取。若報名人數大於各校核定招收完全免試入學人數者，則是參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取。如比序後仍有同分，就會以增額錄取核定招生名額5%微原則。若有招生缺額，可流用到現行就學區免試入學招生名額。

此外，教育部表示，儘管學習區完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，但採用條件式發放入學獎學金制度，完全免試入學學生仍應參加國中教育會考，透過國中教育會考的學力檢定機制，確知學力狀況。

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