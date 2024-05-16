惜別茶會！準部長政院待8年 喊話陳揆「我怎麼沒有功勳獎章？」
行政院長陳建仁今（16）日率領內閣團隊總辭，上午院會結束後也與團隊拍攝畢業照，下午則在院內舉辦惜別茶會，過程中副秘書長何佩珊致詞時提及，院長在上午頒發功勳獎章，直呼「為什麼沒有我？我在這裡待最久。」但也這段時間以來長官與同仁的幫忙，院長陳建仁是8年來支持她通過最多法案的院長，更打趣稱自己還沒必要，也因行政院給予的宏觀視野，「才有勇氣跳入下一個火坑（接任勞動部長）。」
記者陳威叡／台北報導
何佩珊擔任行政院副秘書長，8年來歷任4任閣揆，行政與立法間法案溝通，她致詞時首先提到，院長上午在頒發功勳獎章的時候，想說為甚麼沒有她，因為自己是待最久的副秘書長，但也很榮幸有這個機會，從立法院專業幕僚來行政院當立法協調工作。
何佩珊說，自己很驕傲在政院認識了很多同仁，大家都很專業，更是她的後盾，讓她好好把行政立法協調做好，此外政院給了她宏觀的視野，協助跨部會協調，「才有勇氣跳入下一個火坑。」但也如同院長所言，是去唸研究所，所以還沒辦法畢業。
何佩珊也強調，院長是8年來，單一會期裡面，支持自己通過最多法案院長，副院長鄭文燦也是最願意跟她到立院處理法案的副院長，不厭其煩面對各種要求，在行政院的這段期間，很幸運所有人都給予她能量跟加持。