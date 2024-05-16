傅崐萁才摸頭黃國昌「下一個輪到他」！白議員秒跳起來喊：別碰我

出席朝野協商卻無法發言！邱議瑩怒嗆韓國瑜：變傅氏王朝的韓小弟

▲邱議瑩不滿出席朝野協商卻無法發言表達意見。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.26）
▲邱議瑩不滿出席朝野協商卻無法發言表達意見。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.26）

記者何哲欣／台北報導

立法院長韓國瑜今（16）日召集朝野協商，不過因過去朝野協商發言時間過長，韓國瑜希望建立制度，朝野協商僅限黨團三長發言，民進黨立委邱議瑩今到場，但一直未獲韓國瑜同意發言，邱議瑩怒嗆韓國瑜，把立法院長做小了，變成傅氏王朝（指國民黨立院黨團總召傅崐萁）小弟。

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立法院開議後首次朝野協商，民眾黨立委陳昭姿非黨團幹部，但到場想發言，遭柯建銘嗆，民眾黨不要想烙人來，要比人多。為建立慣例與增加效率，韓國瑜希望，未來黨團協商，只有黨團三長可以發言，其他人要發言，需徵得所有黨團同意。今天協商第一案，討論邀請準總統賴清德到立法院國情報告，民進黨立委鍾佳濱曾當過國代，想分享當年經驗，但韓國瑜不同意發言，不斷道歉，說他希望可以建立這樣的規矩。

鍾佳濱稍後就離開。但接下來討論傅崐萁提案《環島高速鐵路建設特別條例》草案、《花東快速公路建設特別條例》草案等2案，邱議瑩問，他身為經濟委員會召委，為什麼不能發言？民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤都不同意，限制立委發言。但傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌都認為，既然之前有講好，就不該再破壞規矩。

接下來朝野黨團幹部輪流發言，邱議瑩舉手都被跳過，邱議瑩表達不滿，國民黨團書記長洪孟楷說，院長沒有同意，就不能發言，請尊重院長。邱議瑩批，「敬告韓院長，要把自己做大、不要做小，過去王院長（立法院前院長王金平），沒有像你這樣做小，不要變成傅氏王朝的韓小弟。」

朝野衝突一觸即發，韓國瑜宣布休息。經休息後，韓國瑜說，未來朝野協商誰可以列席、誰可以發言，都會在開會通知寫清楚。

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