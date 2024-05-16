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路跑／「ZEPRO RUN半程馬拉松」本周日開跑！完整賽事資訊一次看

▲「ZEPRO RUN半程馬拉松」桃園場本周日開跑！完整賽事資訊一次看。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「ZEPRO RUN半程馬拉松」桃園場本周日開跑！完整賽事資訊一次看。（圖／翻攝自全統運動報名網）

記者林之越/綜合報導

「ZEPRO RUN半程馬拉松」桃園場將於本周日開跑！這不僅是一場身心的挑戰，更是一次親近自然、體驗桃園美景的絕佳機會。賽事方也邀請邀請每一位喜歡戶外運動的人，來體驗這場結合自然、文化與運動的盛事。

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官方表示，大溪石門水庫，作為桃園的知名景點，以其壯麗的自然景觀和清新的空氣著稱。今年的路跑路線特別設計經過水庫周邊的風光，讓參賽者在賽事中不僅可以享受跑步的樂趣，還能一邊欣賞石門水庫的迷人景色。

賽事結束後，參賽者也可以順遊探索大溪石門水庫周邊的景點，如歷史悠久的老街、優美的自然步道和各種特色小店，讓參賽者享受一次豐富多彩的文化和自然之旅。以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理賽事的相關資訊：


📌ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」賽事資訊


活動日期：2024年5月19日（星期日）

活動地點：桃園市大溪區石門水庫南苑停車場


21公里 半馬組

鳴槍起跑時間：2024年5月19日（星期日）06：00

10.5公里組

鳴槍起跑時間：2024年5月19日（星期日）06：10

6.5公里組

鳴槍起跑時間：2024年5月19日（星期日）06：20


📌ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」各組別路線


21公里 半馬組：

路線：南苑停車場（起點）→起跑後左轉→經石門水庫溢洪道平台左轉→左轉民富街→直走環湖公路→直走環湖路二段（經環翠樓）→經湳子溝溪→環湖路二段380巷（迴轉）→經湳子溝溪→經大灣坪管制站→經環翠樓→經石門水庫嵩台露天咖啡→右轉民富街→經石門水庫溢洪道平台→右轉南苑停車場（終點）


10.5公里組：

路線：南苑停車場（起點）→起跑後左轉→經石門水庫溢洪道平台左轉→左轉民富街→直走環湖公路→直走環湖路二段（經環翠樓）→過大灣坪景觀餐廳800公尺（迴轉）→經大灣坪管制站→經環翠樓→經石門水庫嵩台露天咖啡→右轉民富街→經石門水庫溢洪道平台→右轉南苑停車場（終點）


6.5公里組：

路線：南苑停車場（起點）→起跑後左轉→經石門水庫溢洪道平台左轉→左轉民富街→直走環湖公路→左轉環湖路→石門水庫坪林管制站左轉→左轉南苑停車場（終點）


📌ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」賽事物資、完賽禮

賽事方表示，本次特別為桃園限定設計的2024年路跑物資，將石門水庫的美景深刻體現。全新推出的ZEPRO品牌運動後背包，不僅實用而且時尚，完美符合現代跑者的需求。

不過並非所有參賽者都可以拿到運動後背包，報名「超值型」的參賽者將獲得桃園限定慢跑上衣／背心、馬拉松紀念短褲，完賽禮則為運動後背包、獎牌。

▲報名「超值運動組」物資為桃園限定慢跑上衣／背心、馬拉松紀念短褲，完賽禮則為運動後背包、獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲報名「超值運動組」物資為桃園限定慢跑上衣／背心、馬拉松紀念短褲，完賽禮則為運動後背包、獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
而報名「豪華型」的參賽者，除了同樣能獲得桃園限定慢跑上衣／背心、馬拉松紀念短褲外，還將能領取慢跑帽、慢跑外套還有速乾浴巾，而完賽禮則為多功能旅行袋和完賽獎牌。

▲「豪華運動組」的物資包含桃園限定慢跑上衣／背心、馬拉松紀念短褲外，還包含慢跑帽、慢跑外套以及速乾浴巾，而完賽禮則為多功能旅行袋和完賽獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「豪華運動組」的物資包含桃園限定慢跑上衣／背心、馬拉松紀念短褲外，還包含慢跑帽、慢跑外套以及速乾浴巾，而完賽禮則為多功能旅行袋和完賽獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）

📌ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」接駁資訊

除了開車自行前往外，賽事方也設立了2條接駁車路線，並有多個接駁點，去程時間為早上04:30至06:00，回程則為07:20至09:30。

▲「ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」接駁車位置及發車時間。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」接駁車位置及發車時間。（圖／翻攝自全統運動報名網）
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