路跑／「ZEPRO RUN半程馬拉松」本周日開跑！完整賽事資訊一次看

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賽事結束後，參賽者也可以順遊探索大溪石門水庫周邊的景點，如歷史悠久的老街、優美的自然步道和各種特色小店，讓參賽者享受一次豐富多彩的文化和自然之旅。以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理賽事的相關資訊：
📌「ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」賽事資訊
活動日期：2024年5月19日（星期日）
活動地點：桃園市大溪區石門水庫南苑停車場
21公里 半馬組
鳴槍起跑時間：2024年5月19日（星期日）06：00
10.5公里組
鳴槍起跑時間：2024年5月19日（星期日）06：10
6.5公里組
鳴槍起跑時間：2024年5月19日（星期日）06：20
📌「ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」各組別路線
21公里 半馬組：
路線：南苑停車場（起點）→起跑後左轉→經石門水庫溢洪道平台左轉→左轉民富街→直走環湖公路→直走環湖路二段（經環翠樓）→經湳子溝溪→環湖路二段380巷（迴轉）→經湳子溝溪→經大灣坪管制站→經環翠樓→經石門水庫嵩台露天咖啡→右轉民富街→經石門水庫溢洪道平台→右轉南苑停車場（終點）
10.5公里組：
路線：南苑停車場（起點）→起跑後左轉→經石門水庫溢洪道平台左轉→左轉民富街→直走環湖公路→直走環湖路二段（經環翠樓）→過大灣坪景觀餐廳800公尺（迴轉）→經大灣坪管制站→經環翠樓→經石門水庫嵩台露天咖啡→右轉民富街→經石門水庫溢洪道平台→右轉南苑停車場（終點）
6.5公里組：
路線：南苑停車場（起點）→起跑後左轉→經石門水庫溢洪道平台左轉→左轉民富街→直走環湖公路→左轉環湖路→石門水庫坪林管制站左轉→左轉南苑停車場（終點）
📌「ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」賽事物資、完賽禮
賽事方表示，本次特別為桃園限定設計的2024年路跑物資，將石門水庫的美景深刻體現。全新推出的ZEPRO品牌運動後背包，不僅實用而且時尚，完美符合現代跑者的需求。
不過並非所有參賽者都可以拿到運動後背包，報名「超值型」的參賽者將獲得桃園限定慢跑上衣／背心、馬拉松紀念短褲，完賽禮則為運動後背包、獎牌。
而報名「豪華型」的參賽者，除了同樣能獲得桃園限定慢跑上衣／背心、馬拉松紀念短褲外，還將能領取慢跑帽、慢跑外套還有速乾浴巾，而完賽禮則為多功能旅行袋和完賽獎牌。
📌「ZEPRO RUN半程馬拉松-桃園場」接駁資訊
除了開車自行前往外，賽事方也設立了2條接駁車路線，並有多個接駁點，去程時間為早上04:30至06:00，回程則為07:20至09:30。
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