天氣預報／週五回溫！週末狂飆30度　下週急轉「鋒面雨連掃6天」

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氣象署預報員朱美霖指出，明天東北季風稍減弱，東半部地區有「零星短暫陣雨」，其它地區多雲到晴，午後西半部山區有「局部短暫雷陣雨」，清晨北台灣有「零星短暫陣雨」。
氣溫部分，由於東北季風減弱，早晚低溫有所回升，北部攝氏20至30度、中部攝氏22至31度、南部攝氏24至32度、花東攝氏21至28度。
週末各地溫暖偏熱 下週鋒面來襲雷雨狂炸
朱美霖說明，週六至下週一全台都是溫暖環境，西半部白天高溫可達攝氏28至30度，東半部攝氏25度，南台灣則有攝氏32度以上的水準，各地清晨低溫則大多落在攝氏23度，感受溫暖。
降雨部分，週末水氣較多，東半部及大台北有「局部陣雨」，西半部山區有「午後雷陣雨」，下週一雨區擴大，除了東半部雨勢增強外，西半部也由南往北水氣逐漸增多，降雨轉為「陣雨伴隨雷雨」的天候。
朱美霖提醒，下週二、下週三鋒面位於台灣北部海面，配合「西南風增強」，環境更加不穩定，預估全台各地皆有「局部短暫陣雨或雷雨」的機率，下週四至下週六，鋒面移動到華南至台灣附近，各地降雨機率還是逐漸提高，並伴隨有雷雨、強陣風等「劇烈天氣」發生的機率，下週天氣很不穩定，外出要特別留意天氣預報、攜帶雨具。