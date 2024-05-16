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天氣預報／週五回溫！週末狂飆30度　下週急轉「鋒面雨連掃6天」

▲週五東北季風減弱，台灣各地溫度略有回升，週末全台溫暖，下週又要變天。（圖／記者陳明安攝）
▲週五東北季風減弱，台灣各地溫度略有回升，週末全台溫暖，下週又要變天。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

明（17）日東北季風減弱，台灣各地溫度略有回升，降雨則以「午後陣雨」為主，尤其午後山區雨勢會增多，週末兩天降雨比較零星，集中在北部、東半部，中央氣象署提醒，下週一（5/20）鋒面逐漸接近，台灣周圍水氣增多，全台降雨機率提升，下週二（5/21）後雨勢更為明顯，務必多留意天氣預報內容。

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明天天氣稍微回暖　午後有局部雷雨

氣象署預報員朱美霖指出，明天東北季風稍減弱，東半部地區有「零星短暫陣雨」，其它地區多雲到晴，午後西半部山區有「局部短暫雷陣雨」，清晨北台灣有「零星短暫陣雨」。

氣溫部分，由於東北季風減弱，早晚低溫有所回升，北部攝氏20至30度、中部攝氏22至31度、南部攝氏24至32度、花東攝氏21至28度。

▲週末兩天降雨比較零星，下週鋒面來襲、水氣增多，全台天氣都不穩定。（圖／中央氣象署提供）
▲週末兩天降雨比較零星，下週鋒面來襲、水氣增多，全台天氣都不穩定。（圖／中央氣象署提供）
週末各地溫暖偏熱　下週鋒面來襲雷雨狂炸

朱美霖說明，週六至下週一全台都是溫暖環境，西半部白天高溫可達攝氏28至30度，東半部攝氏25度，南台灣則有攝氏32度以上的水準，各地清晨低溫則大多落在攝氏23度，感受溫暖。

降雨部分，週末水氣較多，東半部及大台北有「局部陣雨」，西半部山區有「午後雷陣雨」，下週一雨區擴大，除了東半部雨勢增強外，西半部也由南往北水氣逐漸增多，降雨轉為「陣雨伴隨雷雨」的天候。

朱美霖提醒，下週二、下週三鋒面位於台灣北部海面，配合「西南風增強」，環境更加不穩定，預估全台各地皆有「局部短暫陣雨或雷雨」的機率，下週四至下週六，鋒面移動到華南至台灣附近，各地降雨機率還是逐漸提高，並伴隨有雷雨、強陣風等「劇烈天氣」發生的機率，下週天氣很不穩定，外出要特別留意天氣預報、攜帶雨具。

▲東北季風減弱，各地清晨低溫回升，週末兩天高溫甚至都突破攝氏30度，感受溫暖偏熱。（圖／中央氣象署提供）
▲東北季風減弱，各地清晨低溫回升，週末兩天高溫甚至都突破攝氏30度，感受溫暖偏熱。（圖／中央氣象署提供）

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