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本世紀末曼谷恐「被海水淹沒」！泰國擬遷新首都　全球海平面上升

▲本世紀末曼谷恐被海水淹沒，泰國政府打算遷新首都。（圖／記者葉盛耀攝）
▲本世紀末曼谷恐被海水淹沒，泰國政府打算遷新首都。（圖／記者葉盛耀攝）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國以觀光業聞名，許多觀光客第一次到泰國就是造訪曼谷，然而全球暖化問題加劇，導致海平面不斷上升，專家評估泰國首都曼谷在本世紀末恐被海水淹沒，為了避免首都成為「海底之城」，泰國政府正研擬應對方案，不排除遷到新首都。

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綜合泰國媒體報導，早在2019年前總理帕拉育便在「泰國與世界相連大會」（Connecting Thailand with the World Conference）拋出遷都議題，因為曼谷除了海平面上升的難題，還有交通壅塞、環境汙染及人口過度稠密的問題。

曼谷每年飽受洪雨侵襲，天災一直是政府頭痛的議題，泰國氣候變遷與環境局副局長表示，曼谷市政府正在探討一些措施，像是依照荷蘭建造堤防的方法，來應對海平面上升的問題。他也透露當局一直考慮遷都的方案，不過目前的討論仍處於假設的階段，因為涉及的層面非常複雜。

目前東南亞有三個國家計劃遷都，除了泰國之外，緬甸軍政府於2005年11月6日將首都從仰光遷到北方320公里的奈比多（Naypyidaw），而印尼政府也在2019年8月宣布將首都從雅加達改為1300公里遠的婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）。

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