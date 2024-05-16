「年過45沒劣化女星」你會想起誰？PTT鄉民狂點名2女神：都沒變形
近年來演藝圈的「凍齡女神」越來越多，從她們的臉上完全看不出歲月留下什麼痕跡，讓不少網友也都感到相當佩服，認為過了45歲後還沒劣化的女藝人，真的是非常不容易。有網友在PTT發文詢問廣大鄉民，談到「過45歲沒有劣化的女星」大家會想到誰，沒想到意外引起熱議，甚至有2位女藝人在留言處狂被網友點名直呼，「快50歲完全沒有醫美痕跡」、「現在人的年紀很難猜了。」
記者洪生儒／綜合報導
最近有網友在PTT上以「過45歲沒有劣化的女星」為題，發文表示：「看到一些明星突然崩壞，覺得過45歲沒有劣化很不容易」，並好奇詢問其他網友對於「過45歲沒有劣化的女星」會想到哪些人呢？原PO自己先透露：「我覺得是陳慧琳，現在還長得跟記事本MV一模一樣，都51了欸！有嚇到。」
貼文一出，引起PTT網友熱烈討論，有不少人留言表示：「蕭薔、陳美鳳、潘迎紫」、「問就是內田有紀，過45還比18還正」、「葉全真」、「田麗」、「徐若瑄」、「還有江祖平呀」、「賈靜雯」、「林憶蓮」、「何妤玟真的強！對比季芹，真的落差太大」「完全看起來不老的，我總感覺有點恐怖」、「現在除了女星，普通人都可以維持了啦」、「哪有可能沒有劣化，是吸血鬼嗎？」也有網友提出不同的觀點，「輪廓越深的濃顏系越容易顯老，淡顏系比較不易顯老。」
不過，在留言區中有2位女星的名字瘋狂被提到，分別為「53歲的蘇慧倫」以及「48歲的舒淇」，網友們提到她們兩人時表示：「第一個想到的就是蘇慧倫，之前看她出席什麼活動都沒變呀」、「舒淇完全沒有醫美痕跡」、「舒淇保養超好」、「舒淇真的很誇張，最近那個廣告很厲害」、「蘇慧倫真的超扯」、「舒淇也沒變形，模子都沒變。」可以感受到大家對於兩位女神的凍齡外貌都深感佩服。
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