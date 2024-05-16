星級待客之道綿延好宅　春福安安導入「飯店宅」服務精神

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除了在建築美學與服務上追求盡善盡美，在個案完工前的客變階段，也是春福機構最珍惜的和客人面對面的機會，更是品牌40年再提升的「5心服務」理念的實踐。此外，春福機構領先業界提出20項保證，包括防水保固10年、地壁磚保固5年、保證按圖施工透明化、保證建築圖尺寸透明化、保證確實掌握工程進度並定期報告、永續售後服務等，並加強6大售後服務流程，以長遠永續的心意和住戶交心。
今年春福機構在台南市安南區長和路四段與鎮安路口規劃地上14層、地下3層「春福安安」建案，因應台灣進入地震好發期，特別加強建築結構設計，室內採輕隔間牆減少荷重，樓梯、電梯隔戶、RC外強鋼筋加密，作為防止地震第二道防線，連續壁工程深度達24公尺，厚度達60公分，B3-3F地基、低樓層的預拌混凝土度強度達5000磅，3-6樓則為4000磅混凝土、7-R1F層則採用3500磅混凝土，建築規格符合國家級抗震標準。
在地段上，「春福安安」具備雙公園、學區宅、交通便利等優勢。2-3房、91戶住家、3戶店面的規劃，擁有戶量適中、居住單純的好管理宅邸條件，2字頭房價鎖定首購族群。公共設施有接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、曬被區等，配備大雅廚具、林內三機、TOTO衛浴、Grohe、瑞士Laufen、Panasonic四合一暖風機等建材，都是好宅的標準配備。