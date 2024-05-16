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亞尼克「生乳捲吃到飽」299元！20款甜點任選　義美霜淇淋買1送1

▲亞尼克慶祝生乳捲11週年，推出「一杯飲品加299元」生乳捲吃到飽活動，還有8款芒果季新品亮相。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲亞尼克慶祝生乳捲11週年，推出「一杯飲品加299元」生乳捲吃到飽活動，還有8款芒果季新品亮相。（圖／實習記者柯乃瑜攝）

實習記者柯乃瑜／綜合報導

成為生乳捲富翁的時候到了！亞尼克慶祝生乳捲11週年，5月14日起開搶「一杯飲品加299元」生乳捲吃到飽，首推選用枋山盧家芒果的「新鮮芒果生乳捲」，還有「法式青桔芒果生乳捲」也重磅回歸；活動限時15天、共300位名額，陸續在全台旗艦店開跑。義美食品也推出週年慶優惠，草莓牛奶霜淇淋聖代買一送一、盒裝牛奶冰棒8折。

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亞尼克慶祝「生乳捲11 週年慶」，首度推出吃到飽活動，只要點一杯飲品再加299元，即可享多達20款甜點任選吃到飽；除了生乳捲、巴斯克、黑酷曲等經典明星商品外，還有季節限定新登場的「新鮮芒果生乳捲」，以及眾多捲迷敲碗回歸的「法式青桔芒果生乳捲」。

▲「新鮮芒果生乳捲」與「法式青桔芒果生乳捲」是本次週年慶活動的必吃品項。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲「新鮮芒果生乳捲」與「法式青桔芒果生乳捲」是本次週年慶活動的必吃品項。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
活動期間，只要購買生乳捲就送200元（100元2張）折價券，官網、門市皆適用，不限通路及規格。門市單筆消費滿 2000元，再送「法式青桔芒果獨享生乳捲」1條（價值450元），滿 3300元送「新鮮芒果生乳捲」1條（價值565元）。此外，官網團購76折專區再加碼，滿12件免運再送「新鮮芒果生乳捲1條」（價值565元），數量有限送完為止。6月30日前加入官方LINE再送新品50元折價券。

除了新品「新鮮芒果生乳捲」登場，嚴選枋山盧家芒果的愛文芒果，捲進清爽北海道奶霜中；亞尼克11週年慶還有「仲夏鮮芒派」、「鮮芒鮮奶酪」、「芒果凍生乳捲切片」、「鮮芒波士頓」、「裸感芒果蛋糕」和「鮮芒夏洛特」共7種新品，以及「法式青桔芒果生乳捲」融合了檸檬及金桔混種的「青桔果泥」，一次滿足芒果控。

▲亞尼克11週年慶新品，嚴選枋山「盧家芒果」的愛文芒果捲進清爽北海道奶霜。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲亞尼克11週年慶新品，嚴選枋山「盧家芒果」的愛文芒果捲進清爽北海道奶霜。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
義美週年慶17間門市大放送，5月17日至5月19日享「草莓牛奶霜淇淋聖代」買一送一，5月20日至5月22日則有「I-Mei Premium台灣牛奶餅」買一送一。不過要注意，會員不再享95折優惠，且部分門市無販售現煮咖啡及霜淇淋。另外，5月23日至5月26日，還有義美自製品全館88折，會員還可再享95折優惠。若商品優惠價已低於88折，則以優惠價計算，依各門市現場販售為主。

聯合週年慶共在17間指定門市舉行，包括蘭雅、吉林、木新、龍江、內湖成功、六張犁、南門、國慶、土城、林口、桃園、南崁觀光工廠、大湳、豐原、美村南、高雄苓雅、高雄十全門市。所有優惠僅以現場販售為主。

▲義美食品5月週年慶優惠大放送，草莓牛奶霜淇淋聖代買一送一、牛奶冰棒8折、自製品全館88折。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）
▲義美食品5月週年慶優惠大放送，草莓牛奶霜淇淋聖代買一送一、牛奶冰棒8折、自製品全館88折。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）

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