亞尼克「生乳捲吃到飽」299元！20款甜點任選　義美霜淇淋買1送1

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活動期間，只要購買生乳捲就送200元（100元2張）折價券，官網、門市皆適用，不限通路及規格。門市單筆消費滿 2000元，再送「法式青桔芒果獨享生乳捲」1條（價值450元），滿 3300元送「新鮮芒果生乳捲」1條（價值565元）。此外，官網團購76折專區再加碼，滿12件免運再送「新鮮芒果生乳捲1條」（價值565元），數量有限送完為止。6月30日前加入官方LINE再送新品50元折價券。
除了新品「新鮮芒果生乳捲」登場，嚴選枋山盧家芒果的愛文芒果，捲進清爽北海道奶霜中；亞尼克11週年慶還有「仲夏鮮芒派」、「鮮芒鮮奶酪」、「芒果凍生乳捲切片」、「鮮芒波士頓」、「裸感芒果蛋糕」和「鮮芒夏洛特」共7種新品，以及「法式青桔芒果生乳捲」融合了檸檬及金桔混種的「青桔果泥」，一次滿足芒果控。
義美週年慶17間門市大放送，5月17日至5月19日享「草莓牛奶霜淇淋聖代」買一送一，5月20日至5月22日則有「I-Mei Premium台灣牛奶餅」買一送一。不過要注意，會員不再享95折優惠，且部分門市無販售現煮咖啡及霜淇淋。另外，5月23日至5月26日，還有義美自製品全館88折，會員還可再享95折優惠。若商品優惠價已低於88折，則以優惠價計算，依各門市現場販售為主。
聯合週年慶共在17間指定門市舉行，包括蘭雅、吉林、木新、龍江、內湖成功、六張犁、南門、國慶、土城、林口、桃園、南崁觀光工廠、大湳、豐原、美村南、高雄苓雅、高雄十全門市。所有優惠僅以現場販售為主。