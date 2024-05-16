快訊／台文館「阿龍」確定抄襲中國繪師！還偽造證據 廠商道歉了
台灣文學館日前推出龍年應景吉祥物「阿龍」，作為「尋星之旅—文學星圖的展望」活動代表，但卻有民眾發現角色圖樣與中國繪師創作的「嗷嗚龍寶_AoWu」高度相似，引發抄襲疑雲。今（16）日晚間，設計「阿龍」圖像的公司「蹦世界數位創意」也發出道歉聲明，內容也證實圖樣涉及抄襲。
記者潘毅／綜合報導
國立台灣文學館今（16）日接獲委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出。
「蹦世界數位創意」稍早也發出道歉聲明，指出「本公司駐點臺文館小編之家人為插畫創作者，阿龍圖像為其所繪製，事件爆發至今，由於該位創作者本人近期不在臺灣，本公司積極嘗試與本人聯繫以釐清細節，因此也耽誤了對外說明的時間。」
「蹦世界數位創意」取得創作者本人的回覆，持續溝通後，證實「此圖並非創作者本人原創」，是幾年前在網路上看到類似的插圖，參考之後繪製出來，並後續讓本公司以此圖做其他的商業用途，確實侵犯了原創作者之權益。日前遭受質疑時所提出的說明截圖，也是經由該創作者後製產出，以致本公司提供錯誤資訊予臺文館進行回應。造成臺文館形象受損，本公司向臺文館致上最大歉意。
「蹦世界數位創意」坦言，未盡到把關核實責任，鄭重道歉之餘，將陸續下架相關內容，並負起應有的責任，同時，本公司亦會與原創作者聯繫致歉並討論後續處理事宜。