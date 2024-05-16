交不出財報「股票恐成壁紙」！上市公司廷鑫、昶虹5/20起停止買賣
根據證交所規定，本國及第一上市公司最晚應於5月15日前公告申報113年第1季財務報告，然上市公司廷鑫興業股份有限公司、昶虹國際股份有限公司，未繳交今年首季財報，也無申報2023年財報，證交所今（16）日公告，廷鑫、昶虹將於5月20日起將停止買賣。
記者林莞茜／綜合報導
證交所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計 14 家申報期限至 113 年 5 月 30 日外）113 年第 1 季財務報告之相關處理，廷鑫興業股份有限公司與昶虹國際股份有限公司，因未依法令期限公告申報113年第1季財務報告，核有同細則第49條第1項第1、3、14款及第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自113年5月20日起，將兩家上市有價證券併案停止買賣。
證交所指出，除廷鑫興業股份有限公司及昶虹國際股份有限公司無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。據統計，截至5月15日，本國及第一上市公司合計996家（含創新板公司14家，不包含金控公司14家）。
此外，證交所也同步公告，泰福-KY列為變更交易方法、隆銘綠能及誠研繼續列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式、取取消康控-KY上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。