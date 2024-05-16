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特企／夏日國旅　觀光署結合業者推好康　郵輪式火車帶你消暑趣！

▲台灣仲夏節參與來賓觀光署副署長周廷彰（左四）、台中市副市長鄭照新（右四）、故宮博物院主秘徐孝德以搖鈴啟動夏日旅遊列車。（圖／觀光署提供）
▲台灣仲夏節參與來賓觀光署副署長周廷彰（左四）、台中市副市長鄭照新（右四）、故宮博物院主秘徐孝德以搖鈴啟動夏日旅遊列車。（圖／觀光署提供）

本報訊

一向是旅遊觀光旺季的夏天即將來臨，交通部觀光署歷經10年打造充滿夏季旅遊魅力的「台灣仲夏節」，已成功建立起品牌形象。邁入第10年，觀光署今年結合了13個國家風景區及全台22個縣市擴大舉辦。15日（三）上午更在台中車站站前廣場舉行相關記者會。觀光副署長周廷彰、台中市副市長鄭照新、故宮博物院主秘徐孝德、阿里山國家風景區處長洪維新以及包括易遊網、和運租車、雄獅旅遊、佐登妮斯等均相關旅遊業者均出席此一盛大活動，在搖鈴啟程的儀式下，啟動迎接專屬台灣的夏日旅遊。

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台灣仲夏節邁入第10年，結合故宮、台灣文學館等展館，強調人文知性魅力

根據111年台灣觀光旅遊狀況調查，國內旅遊人次已恢復到疫情前97%的水準，來到約1億6855萬的旅次，自6月份開始的夏日旅遊也為一年中的旅遊高峰。記者會中，觀光署副署長周廷彰表示，今年的「2024台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan」，特別與包括故宮博物院、國立台灣文學館等10大文化展館合作，以更具人文知性的文化魅力展露出屬於臺灣夏季旅遊的精彩。此外，政府也攜手結合民間的力量，整合更多的旅遊特色及優惠，吸引更多旅客的參與，將台灣夏季之美行銷到國內外。

冰品巡迴列車期間限定開進國家風景區，讓民眾上山消暑、下海清涼

記者會現場搶先曝光的冰品巡迴列車，更是搶攻夏日旅遊的一大奇招，素有水果王國之譽的台灣，夏天享受由水果製成的各項冰品，更是沁涼又消暑。這台「寶島仲夏號」冰品巡迴列車，自6/1開始更將巡迴全台，開進包括各個阿里山、雲嘉南、參山等國家風景區內，期間限定內免費提供旅遊民眾獨特風味冰品，讓民眾享受上山消暑，下海清涼的沁涼快感。

觀光署積極結合民間力量，推出各項旅遊特色優惠，創造夏日旅遊最大產值

今年擴大舉辦的「台灣仲夏節」，更是為振興國旅，積極結合民間旅遊業者，推出各項特色好康。由台鐵與易遊網合作，取自海上郵輪停泊的概念的「郵輪式火車」，列車會在車站停靠，等旅客遊玩後再上車，同時也搭配食宿做整體套裝行程規劃。疫情停駛後於111年中復駛陸續增加班次，此次更配合「台灣仲夏節」的舉辦，增加多條路線及套裝。在住宿部分，結合雀客國際酒店集團 CHECK Hotels Group ，只要在官網訂房輸入SUMMER300，即可享平日住宿優惠。讓民眾在住宿、交通、美食都能享盡各種滿滿的夏日優惠。

「郵輪式列車」、「環島之星號」、「仲夏寶島號」7月大合體，搶攻鐵道親子客群

易遊網副總經理蕭冠群指出，此次搭配「台灣仲夏節」的舉辦，7月份難得匯集「郵輪式列車」、「環島之星號」以及「仲夏寶島號」蒸汽火車等三者合體，規劃出兩天及三天的套裝行程，對鐵道迷及暑假親子旅遊的客群，都具有相當的吸引力，也希望能藉此搶攻夏日旅遊商機。

交通部觀光署指出，「台灣仲夏節」活動自６/1-9/1，活動從龍舟比賽、美食展、鐵道旅遊、地方特色旅遊等；地點遍及北、中、南、東及離島地區；優惠從食宿到交通相當豐富，詳情都可上交通部觀光署「台灣仲夏節」官方活動網站查詢。

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