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iPhone用戶快沒信仰了！三星手機1功能震撼教育　22萬人朝聖傻眼

▲蘋果手機iPhone在台灣的市佔率一直都是最高，但近幾年越來越多人已經跳槽，重回安卓系統手機的懷抱。（圖／記者周淑萍攝）
▲蘋果手機iPhone在台灣的市佔率一直都是最高，但近幾年越來越多人已經跳槽，重回安卓系統手機的懷抱。（圖／記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

雖然說在台灣智慧型手機的市場中，蘋果手機iPhone的市佔率一直都是最高，但近幾年越來越多人已經跳槽，重回安卓系統手機的懷抱，包括大廠三星推出的手機越來越受到歡迎，其最大的主因還是在於iPhone長期擠牙膏的新機政策，許多功能老早就輸了好幾條街。近日有網友分享自己去看演唱會時，發現隔壁有人拿三星手機，沒想到錄影的畫質讓他感到非常的驚訝，影片吸引超過22萬人按讚留言。

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一名網友在IG貼出一段影片，影片中是演唱會的現場，而隔壁的一名女生手持三星旗艦機S24 ultra在錄影，原本看手機畫面，以為應該是在蠻前面的位置，因為該女生手機的畫面不僅色彩飽滿，連成員的臉部跟細節都相當清楚，沒想到這時候鏡頭一拉遠，該網友做的位置離舞台神級之遠！而該網友的iPhone拉大拍過去之後，模糊成一片，讓他非常無言地表示：「就我在醜......」。

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▲網友分享自己去看演唱會時，看到有粉絲手持三星旗艦機S24 ultra在錄影，即便位置超遠仍然超清楚，自己的iPhone卻是模糊一片。（圖/IG@yyc.0907）
貼文吸引超過22.2萬人朝聖留言「X！他的畫質也太好了吧我的天」、「傻眼＝＝這畫質iPhone真的被震撼教育」、「看到這畫質，再看看iPhone現在的畫質，慘不忍睹」、「S24 ultra有2億畫素喔！目前是以手機業界裡面最高畫質的」、「人家三星求新求變，就你iPhone仗著iOS在擠牙膏」、「你拍他的手機畫面可能都比較清楚.....」、「我遇到兩個人說因為看演唱會所以買S24 ultra，原來是真的」。

iPhone最大通病「擠牙膏」！淺層果粉斷捨離奔向安卓懷抱

事實上，果粉們自己心裡也清楚，手機發展至今，隨著各大廠牌的機型不斷優化、技術不斷提升，蘋果早已失去了許多優勢，「擠牙膏」推出新機的策略，一直以來都是iPhone最大的致命傷，包括「指紋下辨識」、「全螢幕」、「所有機型通用120Hz更新頻率」等等現今都無法實現，但這些別家的手機業者都早早就推出。

有人認為「但是iPhone就是非常耐用，一支手機可以用好幾年，安卓手機就是不耐用」，但更多人沒想到的是「自己腦海中印象的安卓手機，可能是已經數年前技術還未那麽成熟出品的手機，但如今的安卓手機，許多功能上也已經全面超車iPhone，這也是不爭的事實，當別人還在持續進步，而蘋果還在擠牙膏時，不是死忠的果粉信仰自然全失，轉而投入安卓的懷抱，那個不拿iPhone就遜色的年代早已過去」。

▲iPhone 15 Pro。（圖／NOWnews攝影）
▲iPhone一直以來都是以「擠牙膏」的形式在推出新機，許多功能安卓手機都已經超車，iPhone目前仍然都未能在其機型上落實這些功能。（圖／NOWnews攝影）
三星旗艦機S24 ultra、iPhone 15 Pro Max相機大比拼

而仔細比對一下三星旗艦機S24 ultra以及iPhone 15 Pro Max的相機比拼，S24 ultra三星官網256GB售價4萬3900元；而iPhone 15 Pro Max蘋果官網256GB售價4萬4900元，兩者售價其實差不多。

但在鏡頭表現上，S24 ultra搭載「最高2億畫素主鏡頭+1000萬畫素3倍光學變焦與5000萬畫素5倍光學變焦鏡頭」，可支援最高100倍超高倍變焦；而iPhone 15 Pro Max則是搭載「4800萬像素主相機拍攝，特別設計5倍望遠相機，擁有iPhone歷來最長的光學變焦範圍，讓用戶可從更遠處拍攝更清晰的特寫」，在近距離拍攝下，兩機型的成品可能比較沒可看性，但下次若剛好有朋友拿S24 ultra系列手機，遠拍試試看也許能高下立判。

▲三星GalaxyS24旗艦系列，包含Galaxy S24 UItra、S24+、 S24 共三款機型。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星GalaxyS24旗艦系列，包含Galaxy S24 UItra、S24+、 S24共三款機型，隨著共能越趨強大，近幾年不少人換手機不再侷限在蘋果手機。（圖／記者周淑萍攝）

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