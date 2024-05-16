iPhone用戶快沒信仰了！三星手機1功能震撼教育　22萬人朝聖傻眼

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貼文吸引超過22.2萬人朝聖留言「X！他的畫質也太好了吧我的天」、「傻眼＝＝這畫質iPhone真的被震撼教育」、「看到這畫質，再看看iPhone現在的畫質，慘不忍睹」、「S24 ultra有2億畫素喔！目前是以手機業界裡面最高畫質的」、「人家三星求新求變，就你iPhone仗著iOS在擠牙膏」、「你拍他的手機畫面可能都比較清楚.....」、「我遇到兩個人說因為看演唱會所以買S24 ultra，原來是真的」。
事實上，果粉們自己心裡也清楚，手機發展至今，隨著各大廠牌的機型不斷優化、技術不斷提升，蘋果早已失去了許多優勢，「擠牙膏」推出新機的策略，一直以來都是iPhone最大的致命傷，包括「指紋下辨識」、「全螢幕」、「所有機型通用120Hz更新頻率」等等現今都無法實現，但這些別家的手機業者都早早就推出。
有人認為「但是iPhone就是非常耐用，一支手機可以用好幾年，安卓手機就是不耐用」，但更多人沒想到的是「自己腦海中印象的安卓手機，可能是已經數年前技術還未那麽成熟出品的手機，但如今的安卓手機，許多功能上也已經全面超車iPhone，這也是不爭的事實，當別人還在持續進步，而蘋果還在擠牙膏時，不是死忠的果粉信仰自然全失，轉而投入安卓的懷抱，那個不拿iPhone就遜色的年代早已過去」。
三星旗艦機S24 ultra、iPhone 15 Pro Max相機大比拼
而仔細比對一下三星旗艦機S24 ultra以及iPhone 15 Pro Max的相機比拼，S24 ultra三星官網256GB售價4萬3900元；而iPhone 15 Pro Max蘋果官網256GB售價4萬4900元，兩者售價其實差不多。
但在鏡頭表現上，S24 ultra搭載「最高2億畫素主鏡頭+1000萬畫素3倍光學變焦與5000萬畫素5倍光學變焦鏡頭」，可支援最高100倍超高倍變焦；而iPhone 15 Pro Max則是搭載「4800萬像素主相機拍攝，特別設計5倍望遠相機，擁有iPhone歷來最長的光學變焦範圍，讓用戶可從更遠處拍攝更清晰的特寫」，在近距離拍攝下，兩機型的成品可能比較沒可看性，但下次若剛好有朋友拿S24 ultra系列手機，遠拍試試看也許能高下立判。