觀光精英盃全國遊程設計中區競賽 30組選手同場競技
全球疫情解封，觀光產業商機無限，觀光人才的培育更顯迫切。為此，中華民國遊程規劃設計協會舉辦「2024觀光精英盃全國遊程設計競賽」，強化人才培育。中區競賽由修平科大於今日舉行，來自中區高中職校與大專院校30組共120名選手參賽。修平科大代理校長陳美菁表示，期盼透過競賽互相交流觀摩，強化學生專業能力。
記者金武鳯/台中報導
2024觀光精英盃全國遊程設計競賽，是全國規模最大，且最具公信力的競賽，堪稱觀光遊程界的奧斯卡盛會。中區競賽今天在修平科大登場，由修平科大和太鼓隊精彩表演揭開序幕，競賽主題分別為漁村旅行(國內旅遊組)、溫泉旅遊(國內旅遊)、節慶觀光(來台旅遊組)等組別，由參賽隊伍事先繳交遊程企劃書，今天分別上台進行簡報，經由專業評審審查與提問，確保競賽的公平、公開性，以選出優秀遊程企劃作品。
修平科大觀創學院副院長兼觀光與觀光系主任黃淑敏表示，本次中區競賽，參賽學校以中部地區高中職與大專院校為主，包含來自苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義等縣市學校組隊參賽，相當踴躍，足見參賽選手及帶隊師長對於觀光旅遊的熱情與堅持。期盼經由競賽增進學生的實務技能，打造畢業即就業的即戰力。
代理校長陳美菁表示，本次競賽對學生們來說，是難得的交流機會，透過競賽可互相觀摩學習，不僅能強化自身專業能力，更是累積就業的實務經驗，希望參賽選手都能全力以赴，爭取佳績為校爭光。