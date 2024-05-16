馮世寬被邀當部長自爆「我沒有投票給妳」　蔡英文反應曝光！

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蔡英文透露，過去她請馮主委來當國防部長時，馮說，「可是我沒有投票給妳」，但她認為，有沒有投給她不重要，把工作做好才是最重要的，她對馮主委充滿感激，尤其在2016年開始執政時碰到許多困難，但國防部有位德高望重且受人喜愛的部長，對她是一大助力，因此今天她一定要來。
蔡英文提到，馮世寬的從軍生涯非常精彩，退伍後更擔任漢翔公司董事長、國防部長、國防安全研究院第一任董事長，到現在的退輔會主委，可說是百分之百將自己奉獻給國家。
蔡英文說，她在任內做出許多改革，過程中引起社會上很多討論，在軍事、國防與年金改革上，她感謝馮世寬一路相伴，十分辛苦，但相信改革後的年金財務會更穩定，讓國軍得到最大保障。
蔡英文表示，整建各地老舊營舍的「興安專案」也是一項重要改革，而馮的美學也展現其中，現在國軍住宿不再是一個大通鋪，而有四人房、兩人房、單人房，四人房還有兩套衛浴設備，這些都是考量國軍弟兄姊妹執勤與生活便利的需求；如今，「興安專案」已經在全國執行超過100案，相信馮世寬看到全新的營區和大樓，一定非常高興。此外，現在國軍服裝和8年以前已經不同，機能性更高、更舒適，設計上不僅更好看，也很適合做戰鬥訓練。
蔡英文指出，馮世寬在退輔會主委任內，把每一位榮民都當作自己的家人，也用創新思維為榮家和各個榮院，建立有效的遠距醫療照護，讓榮民不用舟車勞頓。
蔡英文表示，馮世寬是一位勇敢面對困難、挑戰與改革的部會首長，她相信這本書能讓大家了解國防自主的發展歷程，期盼透過這本書的啟發，讓大家共同重視國家安全，為國家的未來打拚。