台股再創新高！今年漲幅近18%勝過國際股市 金管會：基本面穩健
台股今（16）日再創歷史新高紀錄，終場上漲157.05點收21304.26點，，對此，金管會表示，今年至5月15日台股漲17.94%，優於國際主要股市，外資持股市值占比逾4成，至4月底台股本益比23.67倍，現金殖利率2.66%，加計股票股利有2.77%，上市櫃公司累計營收約12.96兆元，年成長8.54%，創歷年同期次高，台股基本面尚稱穩健，金管會將密切關注國際金融市場表現，還有美國利率政策對台股的影響。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局進一步說明，今年至5月15日止，台股累計上漲17.94%，與其他主要股市相較，日本漲14.71%，香港11.89%，上海漲4.87%，南韓漲2.83%，新加坡漲1.52%，深圳漲0.62%，美國道瓊工業指數漲5.89%，台股表現優於國際主要股市。若就成交量來看，統計至5月15日，台股日均量4067.98億元，較去年同期2223.02億元，成長82.99%。
觀察外資持股市值占比，截至今年4月底及5月15日，外資持有上市櫃台股市值比重分別為40.39%及40.99%，去年同期占比分別為37.86%、37.74%，看得出來今年外資持股都有上升。
就基本面來看，證期局表示，台股基本面尚稱穩健截至4月底，上市櫃公司本益比23.67倍，現金殖利率2.66%，加計股票股利是2.77%，而上市櫃公司至4月底累計營收12.96兆元，年成長8.54%，創歷年同期次高。金管會證期局強調，將會密切關注國際金融市場變化，還有美國利率政策對台股影響。