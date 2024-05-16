日大學研究室遺失氰化鉀！份量可「毒死250人」 校方致歉並報案
日本大阪公立大學今（16）日舉行記者會，說明工學研究科研究室中儲藏的氰化鉀與氰化鈉不翼而飛，份量各約25公克，約相當於160～250人的致死量，副校長櫻木弘之在記者會上鞠躬道歉，對於這事件給外界帶來困擾與擔憂深表歉意。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，在上月底的每年例行性劇毒物清點過程中，工學研究科的教職員發現，氰化鉀與氰化鈉各約25公克遺失，回溯簿記紀錄，在2023年6月28日的檢查中，當時登記的毒物數量仍是正確的。
氰化鉀與氰化鈉被平常存放在上鎖的櫃子中，只有工學研究科的教職員和學生才能在登記後借出鑰匙使用，但是學校自從2010年起就沒有任何使用紀錄，藥物究竟如何遺失的仍要再釐清。
校方表示計畫於明日向警方報案，會等到調查結果出爐後，再將詳細情況向外界報告。櫻木弘之也承諾，會檢討相關管理措施，防止類似情況再次發生。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995