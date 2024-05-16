「普惠金融衡量指標」成績單公開！台灣每10萬成年人　享168台ATM

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此外，衡量指標中有12項訂有112年預計達成目標，全部皆已達成，包含無障礙ATM比率95.06%、提供場外開戶服務之證券經紀商家數比率56.25%、網路投保件數621萬件、微型保險累計承保人數172萬人、小額終老保險有效契約件數105萬件、強制汽車責任保險及住宅地震基本保險有效保單件數均較111年成長、對全台及外島368鄉鎮區市辦理金融知識宣導活動之覆蓋率達100%、金融知識普及宣導活動逾640場且參與人數11.3萬人次，並已推動於醫療院所候診室播放金融知識宣導影片、針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動46場、23家保險公司參與保險區塊鏈服務，以及評議中心年度內已結評議案件於3個月內作成評議決定或結案之比率81%等。
金管會指出，多國語言ATM比率、推動本國銀行設置雙語示範分行、每十萬成年人行動支付交易筆數、每千成年人擁有的數位存款帳戶數，以及網路投保件數等5項衡量指標之112年數據，均較111年大幅成長，顯示我國在雙語金融友善服務環境及數位金融服務普及程度持續提升，有利滿足我國各族群之金融服務需求，展現出普惠金融推動的成效。
為完善我國普惠金融指標體系，金管會亦針對113年普惠金融衡量指標進行滾動式調整，除調整2項衡量指標及2項觀察指標外，並新增或調整部分衡量指標的目標值，調整後維持23項衡量指標及4項觀察指標，說明如下：
一、調整指標：原訂「在鄉鎮區市辦理金融知識宣導活動之覆蓋率」及「金融知識普及宣導活動」等2項衡量指標列於「金融服務品質」類別下，考量金融教育宣導活動之成效及滿意度，相較於場次或覆蓋率，更能符合「品質」的涵義，且金管會已建置「金融教育問卷調查平臺」，因此將二項指標改為「民眾對於金融教育課程整體滿意度」及「民眾認為金融教育課程有成效之比率」等2項指標替代，並訂定113年目標值。此外，原訂「證券市場之平均電子式交易成交筆數比重逐年成長」及「期貨市場之平均電子式交易成交筆數比重逐年成長」等2項觀察指標，分別調整名稱為「證券市場之平均電子式交易成交金額比重逐年成長」及「期貨市場之平均電子式交易成交口數比重逐年成長」。
二、增訂或調高目標值：「網路投保件數」、「微型保險累計承保人數」、「小額終老保險有效契約件數」、「強制汽車責任保險有效保單件數逐年成長」、「住宅地震基本保險有效保單件數逐年成長」及「推動保險區塊鏈服務」等6項衡量指標新增或調高未來3年(113年至115年)目標值；「針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動」及「建置糾紛解決機制」等2項衡量指標則延續過往按年增訂113年目標值。
金管會表示，金融教育品質的提升為普惠金融發展的關鍵，今年指標首度納入金融教育課程滿意度及成效，有利於在提升金融知識普及的同時，提升金融知識推廣活動的品質。今年是第4年公布衡量結果，我國在金融服務可及性、使用性及品質等各面向指標均呈現逐年進步。未來金管會除發布衡量結果及視金融發展狀況適時調整衡量指標外，將持續精進普惠金融政策，滿足社會各界或不同族群的金融商品或服務需求，以增進包容性成長的目標。