打擊詐團！金管會請銀行公會研議　提案強化第三方支付綁卡程序

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金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，金管會2023年12月針對強化信用卡網路交易身分驗證機制開會討論，會後請銀行公會研議強化特約商店App綁定信用卡身分確認作法。
林志吉進一步指出，近日銀行公會已開會討論，目前研擬方向上，將比照3大國際Pay，要求百貨公司App及第三方支付未來新綁卡均須確認與持卡人留存發卡行的手機號碼一致性，但所涉及的作業細節，包括需請聯卡中心進行相應規劃等，均有待後續開會討論。
林志吉表示，研議方向雖然可行，技術上還需要資訊系統的配合，會請銀行公會妥善研議，並於5月底前將相關規劃報至銀行局；目前尚未有確定上路時程，但會朝盡快上路努力。
銀行局官員說明，技術上會再討論如何整合，未來百貨公司或第三方支付取得申請綁卡的手機號碼，將透過系統串接執行手機號碼檢核，可能的作法包括經聯卡中心所建立的平台系統轉接發卡行進行檢驗等。
官員提到，未來只要是國內收單機構簽訂的特約商店設計App可供綁定卡片，即必須依照規定檢核手機號碼才可進行綁卡，實務上主要將影響百貨公司App及第三方支付，包括LINE Pay亦要適用新規定。（編輯：潘羿菁）1130516