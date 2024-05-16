奠定我國造船業發展！國家海洋研究院舉辦國家船模實驗室動土
行政院海洋委員會國家海洋研究院於今(16)日上午，在高雄市茄萣區興達港基地，舉辦國家船模實驗室動土儀式，預定於116年完工啟用，將可提升國內船艦自主設計技術，以提供業者完整而高品質的船模試驗能量。
記者黃守作／高雄報導
國家海洋研究院國家船模實驗室動土儀式，是由總統蔡英文與國家海洋研究院院長陳建宏共同主持，海洋委員會常務副主任委員吳美紅、高雄市副市長羅達生、國家海洋研究院副院長李寶卿、翁健二、財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事長邱逢琛，以及海洋產官學研界代表與會，共同見證我國海洋產業的一大里程碑。
總統蔡英文表示，國家船模實驗室的建立，是為了提升國內造船產業自主研發量能及促進造船產業發展，國家海洋研究院結合船舶及海洋產業研發中心及國內外各領域之頂尖專業團隊，在興達港建置了國內首座船模運動性能試驗水槽實驗室。
蔡英文說，高雄是我國造船產業的重鎮，擁有頂尖的造船技術與專業人才，以及完善的供應鏈，已形成完整的船舶產業聚落，為我國造船業發展奠下堅實的根基，她說，為提升我國船艦自主研發能力，我在2年前，來高雄見證了「船模試驗國家隊」的成立，我們會將最重要的船艦試驗工作，留在台灣的決心，我們再邁出關鍵的一步，一起見證國家船模實驗室的動土。
國家海洋研究院院長陳建宏指出，國家船模實驗室包含長度80公尺、寬度40公尺，水深5.5公尺，總面積約1/2個足球場大的「耐海性能水槽」，配置最先進的造波系統及大型拖車系統，可試驗船舶於真實海況下的運動反應；以及直徑60公尺，水深5.5公尺，總面積約1/3個足球場大的「拖車迴旋臂水槽」，配置迴旋臂系統可以進行各式水下載具之操縱性能試驗，預定於116年完工啟用。