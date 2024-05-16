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爆料挪威郵輪奮進號「買5日送5日」太難搶！雄獅：湧逾千組訂單

▲獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣的雄獅旅遊，推出限時限量「買5日送5日」優惠。有讀者爆料太難搶，懷疑宣傳時可能早已滿額！業者回應「逾千組旅客踴躍詢問和預約報名」活動提前截止。（圖／雄獅旅遊提供）
▲獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣的雄獅旅遊，推出限時限量「買5日送5日」優惠。有讀者爆料太難搶，懷疑宣傳時可能早已滿額！業者回應「逾千組旅客踴躍詢問和預約報名」活動提前截止。（圖／雄獅旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，今夏6月至9月以基隆、高雄為雙母港，規劃32趟次航程，並趁勢推出限時限量「買5日送5日」回饋優惠。沒想到促銷太誘人，有讀者投書《NOWnews今日新聞》爆料挪威郵輪奮進號「買5日送5日」太難搶，懷疑：「宣傳時可能早已滿額」！對此雄獅旅遊回應：「活動甫推出，即吸引逾千組旅客踴躍詢問和預約報名，目前8/21航次房間已贈送完畢，活動提前截止」。

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雄獅旅遊觀察，今年郵輪有超過6成旅客為家庭客，其次為伴侶及退休族群；進一步分析發現，攜帶12歲以下兒童同行的旅客明顯增加，成長幅度約為2成，加上青少年旅客比例也有所提升，讓郵輪旅客的平均年齡有下降趨勢，從去年郵輪旅客平均年齡的44.23歲，微幅降至現今的42.35歲。

事實上，根據台灣港務公司資料，2023年共計迎接327艘次郵輪、54.7萬人次旅客，已達疫情前5成水準；預估今年至少將有399艘次郵輪申請靠港，總旅客上看77.3萬人次，顯見今年台灣郵輪旅遊市場復甦力道強勁。

▲雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，今夏6月至9月以基隆、高雄為雙母港，規劃32趟次航程。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，今夏6月至9月以基隆、高雄為雙母港，規劃32趟次航程。（圖／雄獅旅遊提供）
雄獅旅遊5月10日於官方粉專發出「郵輪指定行程買一趟送一趟」總共玩10天優惠；並於5月13日分享媒體報導「挪威奮進號限時『買5日送5日』」優惠資訊，稱該日起至5月19日，凡訂購6月10日出發「石垣島、澎湖5日」、及6月14日出發「那霸、石垣島5日」航次，即贈送8月21日出發「香港5日」航次之同等艙房。

今（16）日《NOWnews今日新聞》接獲讀者爆料挪威郵輪奮進號「買5日送5日」太難搶，透露：「購買該行程時，雄獅收了一人一萬五的訂金，才告知贈送的行程已經候補到快一百房」，並懷疑「活動開始宣傳時可能早已滿額」，認為廣告不實。

對此，雄獅旅遊回應《NOWnews今日新聞》表示：「自5/10下午4時起推出NCL挪威郵輪奮進號限時限量「買五日送五日」回饋優惠，期間經由雄獅官方臉書、旅遊同業、大眾媒體等陸續宣傳，活動甫推出，即吸引逾千組旅客踴躍詢問和預約報名，目前8/21航次房間已贈送完畢，活動提前截止，後續將提供更優質多元的旅遊產品供旅客選擇」。


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