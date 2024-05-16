奧運NOW英雄／滑板小將逸帆、MAX秀大招 分享受重傷經歷小8超心疼
滑板運動是2024年巴黎奧運其中的競賽項目之一，滑板首次登上奧運殿堂是在2020年的東京奧運，而從事這項運動的選手其實都非常年輕，大家能想像上一屆東奧滑板選手平均年齡為18歲，最小的選手竟然僅13歲嗎?本集的《奧運NOW英雄》透過兩位平均年齡只有10歲的滑板高手林逸凡與辜泳諺，讓大家更熟悉這項極限運動，其中林逸凡更是2023年亞運的國手之一。
影音節目部/綜合報導
節目一開始，林逸凡就用他高難度的拿手招牌動作「Handplant 360」為大家做開場，隨後，辜泳諺(Max)也不甘示弱的秀出他最驕傲的招牌動作，超高難度的「Indy 540」，Max在場上飛天遁地的動作，讓主持人小8看得心驚膽跳，只能躲在牆角瑟瑟發抖。
在學習滑板這條路上，林逸凡與Max從沒想過放棄，成就感是他們能堅持下去的原因之一。
兩人都提到，最大的成就感來自學會新招與拿冠軍的時候，而他們最終的目標是拿下奧運金牌!
滑板是一項容易受傷的極限運動，初學者經常會跌的鼻青臉腫。林逸凡提到，原來玩滑板第一件事情就要先學會 「怎麼摔倒」，而兩人也都曾經發生過「超嚴重的傷」。為了感受滑板選手們的辛苦，主持人小8決定穿上護具親自體驗，兩位滑板小將化身老師教導小8學滑板的過程既可愛又爆笑!
節目尾聲，林逸凡與辜泳諺兩人的父親又驕傲又無奈的分享孩子一路走來的過程與滑板這項運動背後要付出的艱辛，因為開銷大，甚至讓Max父親一度撐不下去，但看見孩子們眼中對滑板的熱情，也成了家長們願意在孩子背後堅持的理由。如果想看更多精彩內容，請鎖定5/16播出的《奧運NOW英雄》!