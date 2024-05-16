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蛋塔暴紅曾家豆漿又停業？公告「店休21天」真相曝　客讚幸福企業

▲因蛋塔暴紅的中山區老店「曾家豆漿」公告「5/20～6/10店休21天」！難道又負荷不了排隊人龍要停業？原來真相是業者方便讓「員工回鄉探親」，讓客人忍不住大讚「真的是幸福企業」。（圖／翻攝自Google Map）
▲因蛋塔暴紅的中山區老店「曾家豆漿」公告「5/20～6/10店休21天」！難道又負荷不了排隊人龍要停業？原來真相是業者方便讓「員工回鄉探親」，讓客人忍不住大讚「真的是幸福企業」。（圖／翻攝自Google Map）

記者蕭涵云/綜合報導

中山區因蛋塔暴紅的老店「曾家豆漿」，又因生意太好停業嗎？有民眾今（16）日前往曾家豆漿購買，排隊時發現店家貼出告示「5/20～6/10店休21天」。4月初才剛恢復營業的「曾家豆漿」，重新開幕還祭出「每人限購2顆」的規定，難道又負荷不了排隊人龍要休長假。原來，真相是業者方便讓「員工回鄉探親」，讓客人忍不住大讚：「真的是幸福企業」。

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位在台北市中山區的老字號「曾家豆漿」，原是在地人吃宵夜小吃的好去處，今年因不少網紅開箱分享，瞬間帶動網路熱潮，吸引更多人慕名而來，朝聖號稱「媲美肯德基」的蛋塔，甚至大批民眾半夜凌晨還在排隊，人潮還滿溢到馬路上，也引起更多人駐足看熱鬧。

▲位於台北中山區的「曾家豆漿」最近在社群大獲好評，店內的蛋塔堪稱可以與肯德基一拼。（圖/Google評論）
▲不少人認為「曾家豆漿」蛋塔勝過肯德基，網路暴紅！店家一度無法消化朝聖人潮而停業。（圖/Google評論）
一下子湧入5倍多的客人購買，讓「曾家豆漿」人手實在不夠，直接宣布3月15日起無限期暫停營業，直言要「等熱度過了再考慮回歸」；最終老店順利在4月8日恢復營業，還新增叫號機提供顧客抽號碼牌，並祭出「每人限購2顆」的規定，希望不要讓太多民眾耗時間在現場排隊乾等。

▲曾家豆漿公告「5/20～6/10店休21天，員工回鄉探親」。（圖／民眾提供）
▲曾家豆漿公告「5/20～6/10店休21天，員工回鄉探親」。（圖／民眾提供）
如今，復業才過一個多月，又傳出曾家豆漿竟然要「店休21天」！有民眾今到現場排隊時，發現店家公告「5/20～6/10店休21天」，好讓「員工回鄉探親」，還親切寫上「不便之處，請多包涵」；讓客人一邊排隊還忍不住大讚「真的是幸福企業」。
曾家豆漿 店家資訊
地址：台北市中山區錦州街123號
時間：晚上17:00-凌晨02:00

▲肯德基聯手伊藤久右衛門推出宇治抹茶白玉蛋撻，163層手工酥皮與192年歷史抹茶慕斯的完美融合，內餡加入Q彈白玉與抹茶杏仁酥，在母親節為味蕾帶來豐富的節慶盛宴。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲肯德基聯手伊藤久右衛門推出「宇治抹茶白玉蛋撻」。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
而受網友暱稱「被蛋撻耽誤的速食店」，肯德基最新攜手日本百年老店「伊藤久右衛門」，推出全新「宇治抹茶白玉蛋撻」，搭配使用伊藤久右衛門192年歷史的經典宇治抹茶慕斯，內餡還加入Q彈白玉麻糬，並撒上抹茶杏仁酥餅增添酥脆口感，也擄獲不少抹茶控。

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