篠崎泫被爆曾偷吃陳零九！Toyz慘當備胎 驚人情史曝光驚呆粉絲
女星篠崎泫近期被爆出與電競網紅Toyz（劉偉健）交往2年多，期間卻被爆出劈腿歌手陳零九，後來疑似因為與陳零九的戀情無果，才和Toyz復合，消息一出，就讓粉絲相當震驚。由於Toyz過去曾因販售大麻煙彈，而遭到起訴，今（16）日入監服刑，在服刑前的最後一場直播中，他終於對外承認與篠崎泫已經交往2年多，字裡行間流露出對女方的愛意，讓粉絲為之動容，不過篠崎泫過往的情史也一一浮上檯面，讓不少粉絲都相當訝異。
記者施以慧／綜合報導
藝人愷愷今年2月份曾在threads上發文，疑似暗指篠崎泫與Toyz早已開始交往，還暗諷篠崎泫在與男方的交往過程中偷吃別人的男友，是直到被無情甩掉後，才又回來找Toyz復合，還坦言是自己認識篠崎泫的友人，才會意外知道內幕。
而根據《鏡週刊》報導，篠崎泫是在去年初劈腿歌手陳零九，造成男方與當時的女友不歡而散，而那時已經和篠崎泫發展成男女朋友的Toyz當時也被傷的很深，轉而去追求身為三寶媽人妻的藝人榕榕子，在榕榕子離婚後，Toyz原本有機會與女方步入婚姻，沒想到這時篠崎泫又回頭想與Toyz舊情復燃，不過這些遭網友瘋傳的消息，至今都還未獲篠崎泫親口證實。
篠崎泫也因此在threads上反擊，無奈表示不論自己是否有出面澄清，外界對她的指控都不會平息，因此也不是特別在意外人對自己的看法和態度，只是希望外界能給她一些空間，「我人生已經遭遇過無數次危險，我能活著很萬幸了，別再為我的生活製造恐慌跟危險了，拜託。」其實篠崎泫的身世相當悲慘，不僅是孤兒出身，還曾被寄養家庭關在狗籠裡虐待，如今容光煥發的模樣，也是篠崎泫一路努力至今才有的成果。
而篠崎泫原先也只是在檯面上與Toyz眉來眼去，沒想到後來兩人真的再度做回戀人。16日入獄服刑的Toyz也確實愛篠崎泫愛到不行，兩人後續的戀情發展，目前仍是外界關注的焦點。
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