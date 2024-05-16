桃園機捷軌道再發現掉落物 竟是工地「180公分美耐板」
1個月前才發生建案C型鋼掉落在桃園機場捷運軌道上，今（16）桃園機捷軌道又見掉落物，是附近建案工地一片長180公分的美耐板，造成250名旅客受到影響，1列車也延誤，目前建案已被要求停工，後續新北市府、桃園市府與桃捷公司一同前往工地會勘。
記者許若茵／台北報導
桃捷公司說明，16日下午4時29分，在A3新北產業園區站往A4新莊副都心站間，司機員通報在軌道上發現掉落物，司機員立即按壓緊急停車按鈕，行控中心啟動標準作業程序，指示列車降速以每小時25公里以下執行慢速行駛1分鐘無異狀，後續提速至40公里繼續行駛。
桃捷公司表示，掉落物由後方列車司機員撿拾，經查為長180公分、寬90公分、厚度0.4公分之美耐板。本次事件造成1列車延誤，影響旅客約250人，延誤時間為9分42秒。掉落物並未造成電聯車及軌道設備損害。
桃捷公司指出，立即通報新北市政府，由新北市政府工務局立刻會同清查異物來源 ，初步調查附近建案工地後立即勒令停工。針對本次事件，會依據《大眾捷運法》第五十條之一第一項第二款，對掉落物所屬單位開罰，若對系統造成損害，也會向肇事單位求償。除了新北市府已要求該建案停工之外，後續將由新北市府、桃園市府與桃捷公司一同前往工地會勘相關安全防護措施。