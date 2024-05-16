IU生日快樂！生涯累積捐款超過50億 喜迎31歲再捐2億幫助弱勢
IU生日快樂！南韓超人氣歌手IU（李知恩）今（16）日喜迎31歲生日，多年來在各種節日、天災，以及出道日都會捐款幫助弱勢的IU，今天也以「IUAENA」的名義，捐款共2億韓元（約476萬元台幣）幫助弱勢，生涯累積捐款的金額超過50億韓元（約1.19億元台幣），讓不少粉絲再度見識到IU的愛心。
記者張一笙／綜合報導
今日，IU所屬經紀公司「EDAM娛樂」在社群平台上曬出4張捐款證書，透露IU以官方粉絲名UAENA的名義，以「IUAENA」的結合詞捐款給韓國集體之家、大韓社會福利會、愛心蝸牛、韓國未婚媽媽家庭協會等4個弱勢團體，分別捐款5000萬韓元（約119萬元台幣），共計2億韓元。
「EDAM娛樂」曬出捐款證明後，發文表示：「UAENA今年依然給予滿滿的愛意，希望大家都能度過溫暖的一天。」事實上，IU才在韓國兒童節5月5日捐款1億韓元（約238萬元台幣）給綠傘兒童基金會，來幫助受虐兒童與貧困青年。據悉，IU目前已知的公開捐款金額，已經超過50億韓元，其中不含私下幫助他人的捐款。
IU近期正在展開世界巡迴演唱會《IU H.E.R.E.H WORLD TOUR CONCERT》，4月初才到臺北小巨蛋舉辦2場演唱會，吸引超過5萬人前往朝聖，所到之處造成一股「IU旋風」。近日，IU完成印尼的巡迴演唱會後，休息近1個月迎接自己的生日。接下來，IU將繼續將她的「IU旋風」帶到香港、菲律賓、馬來西亞、歐洲、美洲等地。
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