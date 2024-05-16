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IU生日快樂！生涯累積捐款超過50億　喜迎31歲再捐2億幫助弱勢

▲今（16）日IU喜迎31歲生日，過往時常在重要節日捐款的IU，今日再度捐出2億韓元（約476萬元台幣），生涯累積捐款超過50億韓元（約1.19億元台幣），不少粉絲紛紛到她IG上祝她：「生日快樂！」（圖／翻攝自IU IG）
▲今（16）日IU喜迎31歲生日，過往時常在重要節日捐款的IU，今日再度捐出2億韓元（約476萬元台幣），生涯累積捐款超過50億韓元（約1.19億元台幣），不少粉絲紛紛到她IG上祝她：「生日快樂！」（圖／翻攝自IU IG）

記者張一笙／綜合報導

IU生日快樂！南韓超人氣歌手IU（李知恩）今（16）日喜迎31歲生日，多年來在各種節日、天災，以及出道日都會捐款幫助弱勢的IU，今天也以「IUAENA」的名義，捐款共2億韓元（約476萬元台幣）幫助弱勢，生涯累積捐款的金額超過50億韓元（約1.19億元台幣），讓不少粉絲再度見識到IU的愛心。

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▲今天是IU的31歲生日。（圖／翻攝自EDAM娛樂官方IG）
▲今天是IU的31歲生日。（圖／翻攝自EDAM娛樂官方IG）
今日，IU所屬經紀公司「EDAM娛樂」在社群平台上曬出4張捐款證書，透露IU以官方粉絲名UAENA的名義，以「IUAENA」的結合詞捐款給韓國集體之家、大韓社會福利會、愛心蝸牛、韓國未婚媽媽家庭協會等4個弱勢團體，分別捐款5000萬韓元（約119萬元台幣），共計2億韓元。

▲「EDAM娛樂」在IG上曬出4張捐款證明，以IU與官方粉絲名UAENA的結合詞「IUAENA」的名義，捐出2億韓元。（圖／翻攝自EDAM娛樂官方IG）
▲「EDAM娛樂」在IG上曬出4張捐款證明，以IU與官方粉絲名UAENA的結合詞「IUAENA」的名義，捐出2億韓元。（圖／翻攝自EDAM娛樂官方IG）
「EDAM娛樂」曬出捐款證明後，發文表示：「UAENA今年依然給予滿滿的愛意，希望大家都能度過溫暖的一天。」事實上，IU才在韓國兒童節5月5日捐款1億韓元（約238萬元台幣）給綠傘兒童基金會，來幫助受虐兒童與貧困青年。據悉，IU目前已知的公開捐款金額，已經超過50億韓元，其中不含私下幫助他人的捐款。

▲IU一臉兩天表演中文歌《唯一》，原唱告五人又驚又喜，直呼好榮幸。（圖／DAM 엔터테인먼트、寬魚國際）
▲IU上月初才剛來台灣舉辦世界巡迴演唱會《IU H.E.R.E.H WORLD TOUR CONCERT》台北站。（圖／DAM 엔터테인먼트、寬魚國際）
IU近期正在展開世界巡迴演唱會《IU H.E.R.E.H WORLD TOUR CONCERT》，4月初才到臺北小巨蛋舉辦2場演唱會，吸引超過5萬人前往朝聖，所到之處造成一股「IU旋風」。近日，IU完成印尼的巡迴演唱會後，休息近1個月迎接自己的生日。接下來，IU將繼續將她的「IU旋風」帶到香港、菲律賓、馬來西亞、歐洲、美洲等地。

▲IU覺得第二天歌迷的歡呼，比第一天熱烈。（圖／DAM 엔터테인먼트、寬魚國際）
▲IU所到之處，都刮起一陣「IU旋風」。（圖／DAM 엔터테인먼트、寬魚國際）
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