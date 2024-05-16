金塊隊3連勝靠一招來「拐氣」！禁止Aaron Gordon聚餐　原因曝光

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Aaron Gordon在G2後被禁止去牛排館聚餐 金塊神奇3連勝
「DJ，你們要去參加團隊聚餐嗎？」金塊隊在鮑爾競技場以112：97贏下第5場比賽後，Gordon在更衣室詢問了金塊老將DeAndre Jordan。這項球隊之中的聯誼活動是由後者所以組織的，不過Jordan對此有一些迷信，他回答Gordon說：「是的——除了你之外，我們下一輪再見。對不起，老兄，不過我們會給你外帶的。」
那麼，Gordon到底做了什麼，才因此被隊友「放逐」，不被允許參加聚餐呢？原來他是上周五晚上唯一一位沒有聚會的球員，當時金塊隊0：2落後處於被淘汰的邊緣，可能Gordon因此沒心情去享用美食。
而在那次聚餐後，金塊隊球員擺脫壓力和低潮情緒，在MVP球員Nikola Jokic的帶領下，他們連拿3場比賽，反超系列賽比分。金塊球員認為那次聚餐是他們扭轉乾坤的關鍵，因此決定在這個系列賽前，不允許Gordon參加。
金塊用團體活動擺脫負面念頭 冠軍球隊重新凝聚在一起
所以在G6要再次前往客場時，Gordon只能獨自用餐，至於那次聚餐大家都做了些什麼呢？後衛Reggie Jackson表示：「我們實際上只是一起看了尼克和溜馬隊系列賽的G4，大家喝了些酒，真誠地聊天，談話很有趣，也有人開玩笑，大家都很放鬆，每個人看起來都不再那麼緊張、擔心我們該如何獲勝，或者要怎樣打出完美的計劃。我認為我們只是想太多了，所以大家能聚在一起，並喘口氣對我們來說是件好事。」
Jackson表示，球隊需要互相陪伴，「我們知道自己必須做到什麼，我們也知道有一些事情必須要去完成。但在比賽間隙裡放鬆、喘息和談論彼此生活的時間，真的對我們來說很有幫助。」
偉大的球隊都有一些有趣的故事，芝加哥公牛的「早餐俱樂部」、首冠騎士的「客場藏錢」等等，都成為人們茶餘飯後的話題。金塊隊也有機會將此書寫進歷史之中，但他們還有一場勝利要拿。
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