越南又一高官落馬！中央書記處常務書記請辭 去年才出訪中國
越南政壇近期動盪不斷，有外媒認為風風火火的打貪活動恐怕是一場政治鬥爭。而今（16）日又有一位高官落馬，越南共產黨中央政治局委員、中央書記處常務書記張氏梅請辭獲准，張氏梅原本是越共中央政治局排名第五的人物，也是越南最高層級的女性高官，引發外界關注。
記者倪浩軒/綜合報導
根據越南媒體報導，張氏梅請辭已獲越南共產黨中央委員會同意，而張氏梅請辭的理由則是違反黨紀，傷害了黨和個人的聲譽。包括今年4月去職的國會主席王廷惠，今年3月離職的國家主席武文賞，這數人的請辭理由都大同小異，皆稱是違反黨紀，傷害了黨的聲譽，但未具體說明究竟犯了何事。
英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的學者海頓（Bill Hayton），日前才指出近期越南政壇動盪程度前所未見，並認為越南的新領導層與北京之間的密切關係更加難以掩飾，可能會讓越南與民主國家的合作變得更加困難。
張氏梅去年4月底出訪中國，與中國國家主席習近平會晤，去年12月12日，張氏梅則是在河內與中國書記處書記蔡奇會面。越南前國會主席王廷惠今年4月26日請辭，而他同月7日至12日才剛剛結束訪中行程。時機點的巧合加上中共與越共之間的關係密切，也讓外界好奇北京是否有在越南的政治鬥爭中，扮演某種角色。