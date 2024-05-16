大S老公具俊曄昔同框黎明！超壯肌肉影片曝光 粉絲笑稱：像保鑣
台灣女星大S（徐熙媛）與具俊曄愛得火熱，日前甚至為了老公槓上前夫汪小菲，2人因電話號碼沒換復合閃婚的故事，也蔚為演藝圈的一段佳話，令具俊曄的一舉一動再度引發台灣粉絲關注。有粉絲翻出具俊曄過去同框香港4大天王之一黎明的節目影片，只見白色背心完全掩飾不住具俊曄壯碩的肌肉，讓不少粉絲笑說具俊曄站在黎明旁邊，就像「黎明和他的保鏢」。
記者張一笙／綜合報導
近日，有粉絲翻出具俊曄與黎明過去同框的影片，由於黎明當年紅遍亞洲，因此到韓國時經紀公司特地安排當時還叫做「酷龍」的韓流始祖具俊曄一同上節目，只見具俊曄身穿白色緊身背心展現完美肌肉線條。黎明在一旁以韓文自我介紹時，僅用一句韓文的「你好」帶過，2人隨後各自以韓文及粵語溝通，看起來就像在幾同鴨講。
影片被翻出來以後，不少網友紛紛拿具俊曄與黎明的外型與身材做比較，並表示黎明當時正處顏值巔峰，皮膚白皙看似童顏，比膚色黝黑且身材粗壯的具俊曄來得討喜。而壯碩的具俊曄站在白皙文弱書生氣息般的黎明身旁，看起來就像「黎明和他的保鏢」。不過也有粉絲大讚具俊曄看起來比黎明還帥氣，並表示：「怪不得大S喜歡他。」
黎明與具俊曄的合體之所以被稱之為「黎明和他的保鏢」，是因為在新一代K-POP流行以前，過往的韓國團體都是以（巨星名）和他的（夥伴、家人、弟弟）們為命名，而具俊曄過去曾擔任韓國第一代嘻哈傳奇玄振英的伴舞團，因此才有這樣的稱號。
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