共和黨參議員：我是拜登會立即特赦川普！「沒國家想起訴前總統」

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羅姆尼表示如果自己是拜登總統，當司法部提出對川普的起訴時，「我就會立即特赦他」。而在解釋特赦原因時，羅姆尼稱首先這舉動能夠讓拜登變成大人物（big guy），而被特赦的川普則成了矮一截的小卒（little guy）。第二，如此一來川普的官司就不會在競選時成為話題，對選舉造成影響。最後，羅姆尼認為「坦率地說」，沒有國家希望看到前總統被起訴。
值得注意的是，羅姆尼並非相信川普清白，羅姆尼表示「我認為美國人民已經意識到川普確實與色情明星有不正當的關係，美國人民也意識到川普拿走了他不該拿走的機密文件，且沒有妥善處理，美國人民也意識到川普在2020總統大選後撒了謊」。
羅姆尼還直言自己不會投票給川普，因為不希望後代子孫在回顧歷史時，發現一位曾經被陪審團認定實施性侵的人成為美國總統。羅姆尼更進一步質疑，假如川普真的當選，「他到底希望在第二任任期中做些什麼？」不過，羅姆尼也沒有說會將票投給拜登。
《哈芬登郵報》報導表示，羅姆尼的特赦川普論似乎讓他兩面不討好，無論是討厭川普的人或支持川普的人都不贊同他的意見。
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