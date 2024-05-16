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共和黨參議員：我是拜登會立即特赦川普！「沒國家想起訴前總統」

▲美國前總川普（Donald Trump）官司纏身，共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）表示，「如果我是拜登（Joe Biden）總統，就會立即宣布特赦川普！」（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總川普（Donald Trump）官司纏身，共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）表示，「如果我是拜登（Joe Biden）總統，就會立即宣布特赦川普！」（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

我國前總統陳水扁是否會在520前獲得特赦引發關注，無獨有偶，美國前總統川普（Donald Trump）近期也是官司纏身，對此，共和黨猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）表示，「如果我是拜登（Joe Biden）總統，就會立即宣布特赦川普！」羅姆尼解釋，如此一來將顯得拜登寬宏大量，被特赦的川普相比下矮了一截，且「沒有國家想要起訴前總統」。

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根據《衛報》報導，羅姆尼是在《MSNBC》的訪談節目中發表「特赦川普」的看法，而節目在美國時間週三晚間播出後引發討論。

羅姆尼表示如果自己是拜登總統，當司法部提出對川普的起訴時，「我就會立即特赦他」。而在解釋特赦原因時，羅姆尼稱首先這舉動能夠讓拜登變成大人物（big guy），而被特赦的川普則成了矮一截的小卒（little guy）。第二，如此一來川普的官司就不會在競選時成為話題，對選舉造成影響。最後，羅姆尼認為「坦率地說」，沒有國家希望看到前總統被起訴。

值得注意的是，羅姆尼並非相信川普清白，羅姆尼表示「我認為美國人民已經意識到川普確實與色情明星有不正當的關係，美國人民也意識到川普拿走了他不該拿走的機密文件，且沒有妥善處理，美國人民也意識到川普在2020總統大選後撒了謊」。

羅姆尼還直言自己不會投票給川普，因為不希望後代子孫在回顧歷史時，發現一位曾經被陪審團認定實施性侵的人成為美國總統。羅姆尼更進一步質疑，假如川普真的當選，「他到底希望在第二任任期中做些什麼？」不過，羅姆尼也沒有說會將票投給拜登。

《哈芬登郵報》報導表示，羅姆尼的特赦川普論似乎讓他兩面不討好，無論是討厭川普的人或支持川普的人都不贊同他的意見。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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