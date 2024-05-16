庭院藏一窩「灰色幼貓」沒見到媽！民眾急求救 獸醫曝：這不是貓
庭院中看到不知名的小生物，你會急著救援嗎？日前在美國亞利桑那州，就有民眾家中庭院出現一窩「灰色奶貓」，一段時間都沒看到媽媽現身，讓他們決定通知動物協會到場處理，志工便將這些小傢伙帶回，獸醫檢查後竟說出了驚人真相「這不是貓」。
記者潘毅／綜合報導
美國亞利桑那人道協會(Arizona Humane Society)，日前在臉書上分享一起離奇的救援事件，當地一戶好心民眾，表示家裡庭院出現一窩「灰色小奶貓」，過好一段時間都沒看到貓媽媽出現，讓他們相當擔心，覺得孩子們遭到拋棄，但又沒有照顧幼貓的經驗，因此希望協會能到場評估情況。
隨後志工到場後，也接走了這一窩灰色小奶貓，並轉交獸醫替這些小傢伙進行檢查，但獸醫臉色卻逐漸萌生疑惑模樣，隨後說出驚人真相「這些小傢伙不是貓咪，而是灰狐(Grey Fox)」。
協會經理珍妮佛(Jennifer Armbruster）聽聞後，也驚呼「連我們到場的志工都認不出來」，她也趁這次事件進行機會宣導，「隨著春、夏季節到來，也是小動物的繁殖季節，如果民眾在路上或是家裡院子中見到無法辨認的動物寶寶，千萬不要帶回家養，因為很有可能是野生動物。」
此外，也建議民眾不要碰觸這些小動物幼崽，避免對氣味敏感的動物媽媽們因此棄養，最好的就是讓牠們靜靜的待著等到媽媽回來，但若是動物媽媽們8小時間都沒出現，此時才建議找尋專業人士處理。這幾隻灰狐寶寶，後續也將被送到野生動物保護中心接受照顧，等待成年再進行野放。