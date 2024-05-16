美股早盤三大指數創新高！道瓊首次攻上4萬點 華爾街押注9月降息
美股16日開盤後三大指數同步上漲，紛紛突破歷史新高，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數剛好站上40000點大關，上漲92.52點、約0.23%；標普500指數上漲10.38點、約0.20%；納斯達克指數上漲27.78點、約0.17%。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，市場對美國聯準會（Fed）降息的盼望樂觀，芝商所FedWatch最新預期，聯準會9月降息的機率達到72.6％，比昨日的51.7％又再大幅提升。加上AI熱潮不減，均提振了投資人的情緒。Comerica Wealth Management的分析師拉奇（John Lynch）表示，美股行情創新高寫下里程碑，突顯出資本形成、創新、利潤增長和經濟彈性的力量。
根據《路透社》報導，LPL Financial的全球首席策略師科羅斯比（Quincy Krosby）表示，雖然道瓊工業指數不如標普500和納斯達克指數那般被視為能夠敏銳反映市場趨勢和投資人興趣，但是道瓊工業指數歷史悠久，在一般大眾心中的份量歷久不衰，站上4萬點大關將能提振投資人信心，引領美股持續走高。
Monex USA的交易總監皮瑞茲（Juan Perez）則表示，美股創新高顯然與目前的整體美國經濟情勢有點脫節，許多行業並不好過，但是也有許多企業表現良好。皮瑞茲認為目前的繁榮並不平衡，新技術的出現或許能替科技業帶來獲利，但只有當整體教育水準、社會環境、政府思維均迎頭趕上並達成共識時，真正的經濟成長才會到來。