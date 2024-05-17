台灣史上第一次！F1在台中街頭飆速　Red Bull Showrun 9/28登場

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9月28日的Red Bull Showrun Taichung 是臺灣前所未有的運動盛事，完整的專業賽車團隊將給予臺灣觀眾一場全方位的賽車文化體驗。在這場盛會中，不僅會有頂尖的賽車手駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，親自示範時速飆破三百公里的震撼。同時，後勤團隊原班人馬將抵臺組車，確保活動現場的安全與專業賽事水準，讓觀眾放心享受活動。
Red Bull Taiwan總經理廖千萩Vicki分享，「這次是臺灣首度舉辦Red Bull Showrun活動，非常榮幸能與臺中市政府合作，將Red Bull 的車隊資源帶到臺灣，讓更多人認識這項運動。」Red Bull在全世界各地舉辦Red Bull Showrun活動，致力推廣賽車運動，讓更多人近距離感受賽車魅力。不同於賽事時的多台車同場較勁，Red Bull Showrun於各地大城市封街展演，由賽車手展現在傳統賽事無法窺見的車款性能與車手高超技術，包含甩尾、近距離加速、原地燒胎等精彩招式，讓大眾透過Red Bull Showrun活動感受到賽車的速度與激情。
主辦城市臺中市長盧秀燕也熱情表示，「這將是臺灣賽車運動史上的一大盛事，全國民眾都非常期待，迎接Red Bull 國際級的賽車活動到臺中，也代表臺中市具有舉辦國際賽會的能力，歡迎全國的好朋友、以及國、內外的車迷，在9月28日這天來到臺中，見證臺灣首度舉辦的Showrun，感受賽車奔馳的魅力也到台中來觀光。」
Red Bull換胎挑戰，邀民眾體驗賽車魅力
為了提前讓民眾感受賽車的魅力，Red Bull即日起陸續於北中南舉行一系列的全台換胎挑戰（Pit Stop Challenge）。頑童MJ116搶先體驗賽車模擬器與換胎挑戰，瘦子E.SO表示「這是模擬賽車手在車裡的感覺，跟一般開車真的不一樣！」；而大淵MUTA跟小春Kenzy也展現多年的默契順利完成換胎挑戰。
Red Bull邀請民眾組隊模擬體驗開賽車的快感，並挑戰技術團隊在換胎時的速度及準確度，各場次的贏家將可搶先獲得Red Bull Showrun Taichung當日門票。若是報名向隅，也歡迎民眾直接到現場體驗；而5月29日至7月10日止，凡至7-ELEVEN購買任一罐Red Bull能量飲料，並完成線上換胎挑戰，即有機會獲得Red Bull Showrun的VIP包廂體驗及獨家週邊好禮。詳細資訊請至官方網站：https://www.redbull.com/tw-zh/events/redbullshowrun-taiwan/
線下換胎挑戰｜巡迴活動資訊：
6場校園巡迴場（3人1組）：5月10日臺灣科技大學、5月20日 逢甲大學、5月24日 成功大學、5月28日 臺北科技大學、5月30日 清華大學、6月6日 中央大學。
3場大眾巡迴場（5人1組）：6月1-2日 臺北松山文創園區文創大街、6月22-23日 臺中Lalaport 1F舞台、7月27-28日 高雄SKM Park Outlets 1F舞台。
潮流活動體驗場：7月13-14日S2O Songkran Music Festival泰國潑水音樂節。
線上換胎挑戰｜獎項說明：
頭獎：排行榜1至5名，並已登錄7-11發票者，可獲得Red Bull Showrun VIP包廂體驗，共5組（一人中獎、兩人同行）
二獎：排行榜6至35名，可獲得Red Bull Showrun 門票，共30組（一人中獎、兩人同行）
登錄發票即抽：Red Bull 限定飆速旅行包 1 個，共20名 ; Red Bull Racing 限定車隊帽1頂， 共30名
每週挑戰勝利前3名：Red Bull Racing 限定棒球帽1頂與Red Bull 能量飲料4入組，總共6週
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