阿聯酋航空獲利47億美元！將接收「10架全新A350」

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阿聯酋航空集團於2023-24年度，集合投資88億迪拉姆（24億美元）於新機、設施、設備、公司與最新技術，奠定未來成長的基礎。目前已有多項重要專案持續進行中，包含價值數十億美元的機隊和機艙改裝計劃、新的餐飲方案、貨運與地面業務處理能力、支援集團營運的先進技術、擴大培訓和人才發展計劃，以及推動集團永續發展的措施。
2023-24年，阿聯酋航空首度在杜拜樞紐、阿姆斯特丹及新加坡簽署新的供應協議，提升永續航空燃料（SAF）供應量，並在A380客機其中一具引擎完全採用100%SAF，執飛首架A380SAF示範航班，收集數據以支持航空業在未來實現以100%SAF飛行的目標。
阿聯酋航空亦持續提供旅客更多的航線及航班選擇，重啟至東京羽田機場的航班，在29個航點強化運力，並新增每日前往加拿大蒙特婁的航班。此外，阿聯酋航空與11家新的航空公司簽署聯營航班與共掛班號協議，擴大飛行網絡。截至2024年3月31日，阿聯酋航空的飛行網絡已涵蓋六大洲的151個目的地，其中包括10個貨機航點。
隨著價值20億美元的客艙改裝計劃完成，16架配置了阿聯酋航空全新指標性產品的客機，在2023-24年將A380旗艦客機和備受喜愛的豪華經濟艙帶往更多城市。截至2024年3月31日，阿聯酋航空A380旗艦客機已執飛至49個目的地，往返全球15座城市的旅客則可享受阿聯酋航空豪華經濟艙體驗；機隊總數為260架飛機，平均機齡為10.1年。
目前，阿聯酋航空共下訂310架飛機，總金額達580億美元，其中包含於2023年杜拜航空展宣佈額外訂購的110架波音777、787和A350飛機。這些新一代寬體飛機將逐步汰換老舊的飛機，以協助機隊繼續成長，持續實踐阿聯酋航空營運現代化且高效能機隊的承諾，。
隨著各個市場的需求強勁揚昇以及運能部署強化，阿聯酋航空本財務年度的總體營業額成長13%，達1212億迪拉姆（330億美元）。然而，因部分市場的貨幣波動，如：巴基斯坦盧比、埃及鎊與印度盧比貶值，對阿聯酋航空的盈利能力產生20億迪拉姆（6億美元）的負面影響。阿聯酋航空在2023-24年實現了376億迪拉姆（103億美元）的營運現金流，提供有力的基礎，使阿聯酋航空能執續拓展業務。
阿聯酋航空的總營運成本則比上一財務年度增加8%，2023-24年最大成本組成則為持有成本（折舊和攤銷）與燃料費用，其次為人事費用。其中，燃料佔營運成本的34%，而2022-23年為36%；由於航班數量增加與平均燃油價格下降（下降18%）在相互平衡及納入對沖收益之後，燃油成本些許增加至342億迪拉姆（93億美元），相較前一年度的337億迪拉姆（92億美元），增幅達24%。
在旅客強勁的旅行需求、優勢的全球飛行網絡，以及極具吸引力產品的帶動下，阿聯酋航空創下172億迪拉姆（47億美元）的獲利新紀錄，超過去年的106億迪拉姆（29億美元），以14.2%卓越的獲利率，寫下阿聯酋航空歷年來的最佳成績。
阿聯酋航空於2023-24年度的座位數增加21%，載客人數共5,190萬人（增長19%），載客率為79.9%（去年為79.5%）；由於客艙及飛航路線組合、票價與貨幣的變化，乘客收益率以收益旅客公里數（RevenuePassengerKilometre，簡稱RPKM）衡量為36.6菲爾（10.0美分），減少2%。
阿聯酋航空持續投資，以提供更好的旅客體驗。這一年中，阿聯酋航空投資3,000萬迪拉姆升級阿聯酋航空貴賓休息室，重新為布里斯本、杜塞道夫、法蘭克福、漢堡、香港、約翰尼斯堡、曼徹斯特和慕尼黑的頭等艙與商務艙旅客及飛行常客提供服務。
阿聯酋航空亦於82個城市恢復指標性的專車接送服務，並首度為印尼、摩洛哥及土耳其的頭等艙及商務艙旅客推出此服務。此外，阿聯酋航空對機上的菜單、過夜包與娛樂系統內容進行一系列升級，並在商務艙提供免費的柔軟睡衣套裝及餐點預訂服務。