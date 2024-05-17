美股道瓊一度升破4萬！收盤轉跌38點 Fed官員：暫時還沒理由降息
市場憧憬美國聯準會（Fed）將在今年稍晚宣布降息，美股3大指數週四再破頂，道指更一度衝破歷史性的4萬點大關，當中沃爾瑪（Walmart）業績亮麗，股價勁揚7%，是升幅最大道指成份股，市值突破5000億美元。不過，有不只1位Fed官員受訪時聲稱，仍需要更多數據，以確定通膨率確實正在向2%的目標邁進，建議暫時仍應維持高利率政策，3大指數收盤時都微幅轉跌。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，里奇蒙聯邦準備銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）認為，服務和住房領域仍存在通膨，距離通膨確實回落還需要一點時間，目前主要的問題是，應該維持現行利率多久，直至對通膨產生「足夠影響」。
克利夫蘭聯邦準備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）也說，美國短期通膨預期已經上升，意味著通膨目標面臨的風險也隨之攀升，建議官員們在更長的時間內，仍將利率維持在高位。
紐約聯邦準備銀行行長威廉斯（John Williams）則表示，近期物價數據確實有回軟，但不應過份強調「單月」的數字，儘管整體通膨壓力似乎正在緩慢降溫，不過目前仍沒有足夠信心，確保通膨率持續在向2%的目標邁進，所以短期內還沒有理由降息，但也看不到有需要升息。
16日收盤，美股道瓊指數下跌38.62點，或0.1%，收39869.38點；納斯達克指數下跌44.07點，或0.26%，收16698.32點；標普500指數下跌11.05點，或0.21%，收5297.1點；費城半導體指數下跌27.54點，或0.55%，收5017.54點。