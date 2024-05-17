力抗通膨！分析：黃金、白銀、白金炙手可熱 仍有上漲潛力
通貨膨脹是近年各國面臨的嚴肅議題，為了在通膨環境下尋求資產保值，不少人會選擇投資貴金屬，其中最常被當作通膨避險的商品就是黃金。有外媒報導稱，今年到目前為止，黃金、白銀和白金的價格一直在上漲，有分析師認為，貴金屬可能在未來幾個月繼續創下新的歷史高點。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國財經媒體《CNBC》報導，由於黃金、白銀的價格往往與利率成反比關係，高利率環境常被視為會損害黃金白銀需求，所以近期美國通膨數據出爐，顯示通膨弱於預期後，也提升了市場對聯準會（Fed）將降息的期待，貴金屬大幅上漲。盛寶銀行（Saxo Bank）策略師在近日的研究報告指出，金價可能很快就會測試每盎司2400美元，白銀可能會攀升至每盎司30美元，而白金同樣有上漲潛力，達到每盎司1130美元，「金屬年」將在最近幾週維持強勢，理由是對黃金、白銀等物的偏好。
羅仕證券有限公司（ROTH Capital Partners）的分析師也預測，未來幾個月，黃金和白銀價格將進一步走高。
報導提到，15日貴金屬價格大幅上漲，當天金價創下3週多以來最高水平，白銀則創下3年多以來的最高價位，白金攀升至近1年高點。16日黃金現貨價格小幅回落，徘徊在每盎司2382美元左右。白銀現貨也呈現回檔，至每盎司29.54美元左右，白金7月交割期貨則上漲0.7%，至每盎司1077美元。
不過，並非所有分析師都一面倒，預期貴金屬價格在未來幾個月會持續走強，比如荷蘭國際集團ING的大宗商品策略師曼斯（Ewa Manthey）就在本月一份研究報告中表示，隨著美國聯準會繼續採取謹慎態度，並且地緣政治已經被納入價格考量中，金價本季度不排除會下跌。
※【NOWnews 今日新聞
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