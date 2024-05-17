星巴克最新「買一送一」！520手搖飲料爽喝半價　迷客夏抽全單1折

Toyz「入獄前直播抖內金額」出爐！僅最高紀錄1/4　入監現況曝光

▲直播主Toyz（劉偉健）3年前被查獲販售大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞，日前他準備入獄時進行了最後一場直播，引起討論。（圖／翻攝Toyz直播）
▲直播主Toyz（劉偉健）3年前被查獲販售大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞，日前他準備入獄時進行了最後一場直播，引起討論。（圖／翻攝Toyz直播）

記者張嘉哲/綜合報導

直播主Toyz（劉偉健）3年前被查獲販售大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞，日前他準備入獄時進行了最後一場直播，不僅鬆口承認和女星篠崎泫今年開始交往熱戀，還請全台灣人免費喝飲料，15日晚間他最後直播時，聊天室湧入將近4萬7千人幫他送別，而當天該直播他也獲得抖內高達7萬1080元，但這並不是他直播生涯中獲得最多抖內的直播，僅是最高紀錄的1/4而已。而隨著Toyz入獄，其入監的菜色、編號以及住的房型也都備受討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyz表定16日入監服刑，15日晚間他在入獄前開了最後一次「珍重再見」的直播，才剛開播就有超過4萬5千名觀眾湧入直播間，Toyz在直播中秀出準備服刑的「平頭造型」，也訴說這幾年自己的心聲，表示自己收到執行單來的那一刻，他正與女友、家人在民宿度過母親節，當下所有人都哭成一片，直播中也數度哽咽、拭淚。

▲知名網紅直播主Toyz（劉偉健）因販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月。（圖／翻攝Toy直播）
▲知名網紅直播主Toyz（劉偉健）因販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月。（圖／翻攝Toy直播）
而隨著該直播結束，Toyz也在16日赴台中地檢署報到入獄服刑。該場「珍重再見」的直播在YouTube不到兩天就超過58萬人觀看，衝上熱門發燒第二名，而粉絲的抖內金額則是高達7萬1080元，不過這並不是他單場直播最高抖內紀錄，過去他爆出詐賭風波、與合作YT的戰友鬧翻，搶頻道經營權等爭議，他開直播說明時有10萬人在線觀看，單場直播抖內金額高達28萬元，這場入獄前最後一舞僅是他最高紀錄的1/4。

Toyz入監編號「3469」！入獄第一餐菜色曝光

Toyz在16日上午9點40分，Toyz戴著墨鏡、黑口罩，在媽媽和數名好友的陪同下赴中檢報到，Toyz在受訪結束之後，就快步走向地檢署大門。而Toyz的入監編號「3469」，其昨天晚上Toyz吃到的第一餐，菜單內容是「五香滷肉、清炒時蔬、韭菜豬血湯」。

據悉，Toyz入監後會先分配到2至3人一間的「新收舍房」，進行2星期的「新生訓練」，之後下工廠才會移往團體大房，工廠的工作內容包括摺紙袋、製作鑰匙圈、電線加工等，因每日工時長短不同，每月月薪大約落在500至600元。

▲Toyz入獄。（圖／讀者提供）
▲Toyz在16日戴著墨鏡、黑口罩，在媽媽和數名好友的陪同下赴中檢報到入獄。（圖／讀者提供）
Toyz入獄前「請全台民眾喝飲料」！領取方式、期限一次看

然而Toyz雖然入獄服刑，不過在最後一場直播中他也感性的說「觀眾就如同好友一般，像是生活發生的一切」，他也決定送出入獄前的「道別禮」，表示想請全台灣2300萬人喝一杯飲料，並秀出一組QR Code，民眾只要登入「拾汣茶屋」網站註冊會員，就能免費兌換一杯飲料，期限到他出獄為止。


快訊／Toyz「入獄後」臉書首度發文！感謝大家10年陪伴：珍重再見

Toyz送入獄道別禮！全台「每人免費1杯飲料」　時間、方式一次看

Toyz入監1週菜單曝光！第一餐吃「大腸包小腸」　每天炸物配甜湯

世界冠軍到入監服刑！Toyz來台14年堪稱傳奇　「重要事件」一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生