Toyz「入獄前直播抖內金額」出爐！僅最高紀錄1/4　入監現況曝光

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而隨著該直播結束，Toyz也在16日赴台中地檢署報到入獄服刑。該場「珍重再見」的直播在YouTube不到兩天就超過58萬人觀看，衝上熱門發燒第二名，而粉絲的抖內金額則是高達7萬1080元，不過這並不是他單場直播最高抖內紀錄，過去他爆出詐賭風波、與合作YT的戰友鬧翻，搶頻道經營權等爭議，他開直播說明時有10萬人在線觀看，單場直播抖內金額高達28萬元，這場入獄前最後一舞僅是他最高紀錄的1/4。
Toyz入監編號「3469」！入獄第一餐菜色曝光
Toyz在16日上午9點40分，Toyz戴著墨鏡、黑口罩，在媽媽和數名好友的陪同下赴中檢報到，Toyz在受訪結束之後，就快步走向地檢署大門。而Toyz的入監編號「3469」，其昨天晚上Toyz吃到的第一餐，菜單內容是「五香滷肉、清炒時蔬、韭菜豬血湯」。
據悉，Toyz入監後會先分配到2至3人一間的「新收舍房」，進行2星期的「新生訓練」，之後下工廠才會移往團體大房，工廠的工作內容包括摺紙袋、製作鑰匙圈、電線加工等，因每日工時長短不同，每月月薪大約落在500至600元。
Toyz入獄前「請全台民眾喝飲料」！領取方式、期限一次看
然而Toyz雖然入獄服刑，不過在最後一場直播中他也感性的說「觀眾就如同好友一般，像是生活發生的一切」，他也決定送出入獄前的「道別禮」，表示想請全台灣2300萬人喝一杯飲料，並秀出一組QR Code，民眾只要登入「拾汣茶屋」網站註冊會員，就能免費兌換一杯飲料，期限到他出獄為止。