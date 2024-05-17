簽到爆衝突！黃國昌嗆「插隊」遭掌摑 綠委致歉：該摸頭說好乖
國民黨團力推的國會改革五法力拚今（17）日立法院會通過，藍委徹夜守在議場前，不到7點綠委也到場衝撞，藍綠白爆發激烈衝突，但藍白委仍因人數優勢，成功攻佔主席台。民眾黨立委黃國昌在簽到處排案時，狂吼民進黨團總召柯建銘「可以這樣插隊嗎？」民進黨立委郭國文上賞了黃國昌一巴掌，黃國昌暴氣怒轟「可以這樣打人？」對此，郭國文表示，黃國昌對他咆哮讓他受不了，雖然對黃國昌致歉，但是不忘酸「該摸黃國昌的頭兩下說你好乖，這應該才是關掉咆哮的開關」。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌在簽到時與民進黨立委爆言語衝突，黃國昌說，他跟國民黨立委在這邊等了兩天多，民進黨專門來割稻尾的，插隊、暴力，民進黨示範了什麼是芭樂黨跟插隊黨，真的莫名其妙，民進黨這種民主素養比小學生還差。
此時，柯建銘剛好走到黃國昌身後，黃國昌暴怒狂咆哮「可以這樣插隊嗎」？柯建銘也回罵，郭國文還上前打了黃國昌的臉，並嗆「你在大聲什麼，口水不要一直噴」，黃國昌也回嗆，「你打人喔！剛剛誰動手？」火藥味十足。
針對黃國昌指控打臉，郭國文表示，今天上午簽到時意圖妨礙柯建銘簽到，被他制止後，黃國昌就開始在他耳邊咆哮，還對我的臉噴口水。「當下我的耳朵跟我的臉都受不了了，所以把噪音製造口轉向，黃國昌就開始咆哮我打人。」
郭國文說，「我真的錯了，我應該摸黃國昌的頭兩下說你好乖，這應該才是關掉咆哮的開關。」