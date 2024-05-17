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快訊／灰狼G6利多！Mike Conley復出　主裁判曾被Murray丟熱敷袋

▲明尼蘇達灰狼在G6背水一戰，主控Mike Conley確定復出，這位穩健的後衛本季場均10.8分3.8籃板7.8助攻，三分球命中率38.9%。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼在G6背水一戰，主控Mike Conley確定復出，這位穩健的後衛本季場均10.8分3.8籃板7.8助攻，三分球命中率38.9%。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

明尼蘇達灰狼在G6m於主場標靶球館背水一戰，主控Mike Conley確定復出，這位穩健的後衛本季場均10.8分3.8籃板7.8助攻，三分球命中率38.9%，灰狼上一場進攻熄火，Conley的復出應該能幫助球隊。同時這一場比賽的主裁判也出爐，正是G2的裁判Marc Davis，金塊主控Jamal Murray曾因為不滿判罰而對他丟熱敷袋。

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36歲的Mike Conley，職業生涯晚期轉型成出色配角，在猶他爵士以及灰狼他都幫助一支年輕的球隊成長，在有他的情況，Anthony Edwards才可以無所顧忌地在場上砍分。

在本次系列賽開打前，Conley請求隊友幫自己奪冠，因為他的生涯時間已所剩不多，這也激勵了全隊，在金塊主場拿下了兩勝。不過衛冕軍及時反彈，取得3連勝重新掌握局面。

G6主裁判出爐　Marc Davis曾被Murray丟熱敷袋

賽前有消息稱Conley可能不會復出，不過最終他還是決定和隊友一起攜手共進。醫學專家Jeffries表示，希望Conley的小腿/阿基里斯腱傷勢更多只是酸痛，而不是拉傷。如果那是拉傷，這麼快回歸賽場會有很高的復發風險。

此外這場G6的賽事。裁判人員也已經出爐， 主裁判是Marc Davis，在系列賽G2也是由他主吹，金塊主控Jamal Murray一度因為不滿判決朝場上丟毛巾和熱敷袋，被聯盟罰了10萬美元。

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