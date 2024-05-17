美股創高後拉回、4大指數收黑　台積電ADR跌逾2%

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觀察其他台股ADR昨日表現，日月光ADR下跌2.14%，收在10.50美元，相較台北交易溢價率為12.32%；聯電ADR下跌1.47%，收在8.07美元，相較台北交易溢價率為-0.59%；中華電信ADR上漲0.23%，收在39.06美元，相較台北交易溢價率為-0.12%。
美國股市昨日衝高後拉回，早盤受到市場對降息的預期、以及人工智慧熱潮提振了投資者情緒，激勵道瓊指數首度突破4萬點、寫下歷史新高，其他主要指數也同樣創高後走低，昨日美股四大指數全數收黑，道瓊指數下跌38.62點或 0.1%，收39869.38點；那斯達克指數下跌44.07點或0.26%，收16698.32點；標普500指數下跌11.05點或0.21%，收5297.1點；費半指數下跌27.54點或0.55%，收5017.54點。
科技五大天王漲跌互見，Meta下跌1.74%，蘋果上漲0.07%，Alphabet上漲0.93%，微軟下跌0.49%，亞馬遜下跌1.27%。其他半導體股普遍收黑，AMD上漲1.87%，美光上漲0.06，博通下跌1.66%，高通下跌0.71%，輝達下跌0.3%，應用材料下跌1.53%，德儀下跌0.29%。