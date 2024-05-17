哈日族哭哭！日圓換匯變貴回0.2125元　換5萬差1天少吃3碗拉麵

美股創高後拉回、4大指數收黑　台積電ADR跌逾2%

▲美國股市昨（16）日盤中再突破歷史新高，不過尾盤跳水翻黑收跌，台積電ADR下跌逾2%。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國股市昨（16）日盤中再突破歷史新高，不過尾盤跳水翻黑收跌，台積電ADR下跌逾2%。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（16）日盤中再突破歷史新高，道瓊指數盤中甚至首度突破4萬點大關，雖然四大指數尾盤都遭到賣壓收黑，不過跌幅都在0.1%-0.55%之間。不過才剛寫下歷史新高的台積電ADR，卻下跌逾2%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電ADR昨日下跌2.15%，收在152.23美元，折合新台幣回到千元以下，相較台北交易溢價率為16.17%。

觀察其他台股ADR昨日表現，日月光ADR下跌2.14%，收在10.50美元，相較台北交易溢價率為12.32%；聯電ADR下跌1.47%，收在8.07美元，相較台北交易溢價率為-0.59%；中華電信ADR上漲0.23%，收在39.06美元，相較台北交易溢價率為-0.12%。

美國股市昨日衝高後拉回，早盤受到市場對降息的預期、以及人工智慧熱潮提振了投資者情緒，激勵道瓊指數首度突破4萬點、寫下歷史新高，其他主要指數也同樣創高後走低，昨日美股四大指數全數收黑，道瓊指數下跌38.62點或 0.1%，收39869.38點；那斯達克指數下跌44.07點或0.26%，收16698.32點；標普500指數下跌11.05點或0.21%，收5297.1點；費半指數下跌27.54點或0.55%，收5017.54點。

科技五大天王漲跌互見，Meta下跌1.74%，蘋果上漲0.07%，Alphabet上漲0.93%，微軟下跌0.49%，亞馬遜下跌1.27%。其他半導體股普遍收黑，AMD上漲1.87%，美光上漲0.06，博通下跌1.66%，高通下跌0.71%，輝達下跌0.3%，應用材料下跌1.53%，德儀下跌0.29%。

台積電美國廠傳意外！1位外包商卡車司機送醫不治

美國亞利桑那州鳳凰城廠區意外　台積電：不影響工程進行

台積電ADR再攀高！激勵台積電開盤衝至853元　台股上漲228點

按計劃進行中！路透：台積電德國廠將於Q4動工　恐遇3現實問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞